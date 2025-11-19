Benidorm acoge el Campeonato de España de dardos La cita congregará a 6.000 jugadores en uno de los eventos deportivos con mayor impacto económico del año

Benidorm volverá a convertirse a finales de noviembre en el epicentro deportivo del país con la celebración del Campeonato Nacional de Dardos 2025, una cita que reunirá en el Palau d'Esports L'Illa a cerca de 6.000 jugadores llegados desde diferentes comunidades autónomas. El evento, organizado por GR Doblebull en colaboración con la Concejalía de Deportes, se desarrollará del 27 al 29 de noviembre y promete convertir la ciudad en un auténtico hervidero competitivo y turístico en plena temporada baja.

La actividad arrancará el jueves 27 a las 18:00 horas con el Campeonato Individual de Cricket, la modalidad más popular y espectacular de este deporte. El viernes 28 tomará el relevo una intensa jornada con el Open Tripletas y el Campeonato de Parejas Cricket, dos pruebas que tradicionalmente reúnen a un alto número de participantes y que elevan la emoción en las pistas del Palau.

El sábado 29 se celebrará el plato fuerte del fin de semana: el Campeonato Nacional por Equipos, una cita que congregará a los mejores conjuntos del país en un maratón competitivo que se prolongará hasta última hora de la noche. La clausura oficial y la entrega de trofeos están previstas alrededor de las 22:30 horas, poniendo el broche final a una edición que se prevé multitudinaria.

El billete al Europeo, en juego

La importancia del campeonato no reside únicamente en los premios económicos en disputa, sino también en el prestigio deportivo que supone competir en Benidorm. Tal y como ha destacado el concejal de Deportes, Javier Jordá, la prueba ofrece a los ganadores la posibilidad de representar a España en el próximo Campeonato de Europa, un aliciente que convierte esta cita en «imprescindible para todos los jugadores nacionales».

«El nivel competitivo es altísimo y Benidorm se ha ganado por méritos propios ser la sede favorita de miles de jugadores. Aquí encuentran instalaciones de primer nivel y un ambiente que no existe en ningún otro lugar», subrayó el edil.

Las cifras que maneja la organización dejan claro el alcance del evento: se calcula que el campeonato movilizará a más de 20.000 personas a lo largo del fin de semana, entre participantes, acompañantes y aficionados. Un volumen que, en plena temporada baja, supone un revulsivo económico clave para la ciudad.

«Se trata de un acontecimiento con un impacto económico muy significativo, por el alto número de participantes, por las pernoctaciones y porque se celebra en noviembre, un mes tradicionalmente más tranquilo», ha señalado Jordá.

Hoteles, bares, restaurantes y comercios locales notan cada año el efecto de esta cita, que se ha consolidado como una de las más relevantes dentro del calendario deportivo de la ciudad gracias a su capacidad para atraer público en una época del año en la que otros destinos sufren una mayor estacionalidad.

Benidorm, sede por elección de los jugadores

Uno de los aspectos más llamativos es que el vínculo entre el campeonato y Benidorm no responde solo a cuestiones organizativas, sino que ha sido impulsado por los propios jugadores. Según ha explicado el concejal, son los participantes quienes piden que la sede continúe en la capital turística de la Marina Baixa.

«Aquí encuentran un clima excelente, hoteles de gran calidad y opciones de ocio que en otros lugares es muy difícil encontrar en esta época del año. Y eso genera una fidelidad enorme hacia la ciudad», destacó Jordá.

Con todos estos ingredientes, Benidorm se prepara para vivir un nuevo fin de semana de alta intensidad deportiva, económica y social, reafirmando su condición de ciudad referente en la organización de grandes eventos capaces de atraer miles de visitantes incluso en los meses tradicionalmente más fríos del calendario turístico.

