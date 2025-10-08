Arrancan en La Nucía las obras de su tercer colegio Era una demanda histórica del municipio y será una realidad a finales de 2026 | El nuevo centro educativo tendrá capacidad para casi 500 alumnos

Las obras del tercer Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de La Nucía ya son una realidad tras la firma del acta de comprobación del replanteo del proyecto, una rúbrica que supone el inicio oficial de los trabajos de construcción de un nuevo centro educativo largamente esperado por la comunidad escolar nuciera y que se había convertido en una demanda histórica del municipio.

Con una inversión de algo más de 8,5 millones de euros por parte de la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana, el nuevo colegio estará terminado en el último trimestre de 2026, dando respuesta a una necesidad creciente de plazas escolares en el municipio.

El acto de inicio de las obras ha contado con la presencia del alcalde de La Nucía, Bernabé Cano; el concejal de Educación, Sergio Villalba, así como de los responsables técnicos y constructores.

Colegios «completamente saturados»

«Con la firma del acta de replanteo se inician las esperadas obras del tercer colegio público de Infantil y Primaria de La Nucía. Es un centro demandado por toda la comunidad educativa y que por fin arranca, tras muchos años de reivindicaciones», ha destacado el alcalde, Bernabé Cano, quien ha subrayado que «los dos colegios actuales están completamente saturados».

El nuevo colegio se construirá en una parcela municipal de 8.860 metros cuadrados situada entre las calles Sorolla y Benlliure. La ubicación no es casual, ha remarcado el primer edil, ya que «se encuentra en una zona de expansión residencial que concentra numerosas familias jóvenes».

«Muchos alumnos podrán desplazarse andando desde sus casas, fomentando la movilidad sostenible y reduciendo la necesidad de transporte escolar», ha apuntado Cano, quien también ha señalado que esta circunstancia supondrá «un importante ahorro para la Generalitat en líneas de autobuses escolares».

El futuro tercer colegio público de La Nucía contará con dos edificios diferenciados: uno destinado a Educación Infantil y otro a Primaria. En total, dispondrá de dos aulas de 2 años, seis de Infantil y doce de Primaria, con capacidad global para 490 estudiantes.

El proyecto contempla una superficie construida de 3.876 metros cuadrados, además de 4.734 metros cuadrados de espacios exteriores, donde se ubicarán dos pistas polideportivas, un huerto escolar, áreas de juegos infantiles, zonas ajardinadas y espacios de sombra y paseo.

Asimismo, el centro dispondrá de gimnasio cubierto y un amplio comedor con cocina propia, garantizando una oferta educativa moderna, funcional y adaptada a las necesidades actuales.

Con este nuevo colegio, La Nucía avanza en su objetivo de dotar a la localidad de infraestructuras educativas de primer nivel, acompañando el crecimiento demográfico del municipio y ofreciendo un entorno seguro, sostenible y cercano para las familias nucieras.