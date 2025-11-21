La ampliación del Hospital de la Marina Baixa concluirá su primera fase en 2026 Marciano Gómez confirma que, pese al incendio, los plazos de obra se mantienen intactos

Nicolás Van Looy Benidorm Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:42 Comenta Compartir

Las obras de ampliación y modernización del Hospital Marina Baixa, ubicado en La Vila Joiosa, avanzan según el calendario previsto pese al incendio sufrido en las mismas hace ahora una semana. Así lo ha confirmado el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, durante una visita girada este mismo viernes al centro, donde ha mantenido una reunión de trabajo con la nueva gerente del Departamento de Salud Marina Baixa, Beatriz Massa, y con los responsables de los distintos servicios hospitalarios.

El conseller ha detallado que la primera de las tres fases del proyecto estará finalizada a finales de 2026, tal y como prevé la empresa constructora. Una vez completado este tramo, el hospital sumará 41 camas nuevas, un avance relevante dentro de la reforma integral planteada para responder al aumento poblacional y las necesidades sanitarias de la comarca.

Gómez ha recordado que, tras asumir la gestión, la Conselleria se vio obligada a modificar el proyecto inicial, redactado en la anterior legislatura, al constatar que no contemplaba un incremento real de camas de hospitalización. «Hemos elevado una planta adicional para garantizar 113 camas nuevas y evitar que una obra de esta envergadura naciera insuficiente», ha explicado. Gracias a esta ampliación, el hospital pasará de las 285 camas actuales a un total de 398, aumentando de forma significativa su capacidad asistencial.

Inversión ampliada hasta los 102,6 millones

La reconfiguración del proyecto ha implicado también un aumento del presupuesto, que pasa de los 57 millones previstos inicialmente a 102,6 millones de euros. Una inversión que, según ha señalado el conseller, permitirá dotar al hospital de un plan funcional completo, pensado para ofrecer una asistencia sanitaria de calidad a toda la Marina Baixa, una comarca con uno de los crecimientos poblacionales más acusados de la Comunitat Valenciana.

La ampliación incluye la creación de una nueva planta en cada uno de los bloques que compondrán el edificio de nueva construcción, lo que permitirá ubicar en ellos la totalidad de las 113 camas adicionales. La tercera fase del proyecto consistirá en la remodelación de la planta baja y otros espacios del edificio actual, modernizando áreas clave para los pacientes y profesionales.

Gómez ha insistido en que el objetivo de la Generalitat es que «los ciudadanos de la Marina Baixa puedan beneficiarse lo antes posible de estas nuevas instalaciones sanitarias, porque trabajamos por y para ellos, para garantizar la calidad asistencial que merecen».

La reforma del Hospital Marina Baixa contempla la construcción de un edificio de seis bloques conectado al actual hospital mediante pasillos a distintas alturas, facilitando la circulación interna y la integración de los nuevos servicios.

El proyecto incorpora un nuevo servicio de Urgencias, más amplio y funcional, con una unidad de corta estancia, una completa zona de diagnóstico por imagen —que contará con dos salas de TAC, resonancia magnética, radiología y mamógrafo— y una nueva área obstétrica destinada a urgencias ginecológicas.

Asimismo, está prevista la creación de una nueva UCI, una central de esterilización completamente renovada y un nuevo bloque quirúrgico con doce quirófanos, lo que permitirá aumentar la capacidad operativa y reducir los tiempos de espera. También se habilitará una unidad de cirugía sin ingreso y una zona de reanimación post-anestésica, adaptada a los estándares actuales de calidad y seguridad.

Temas

Marina Baja