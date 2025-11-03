Altea refuerza su Policía Local con 18 nuevos agentes en plantilla El Ayuntamiento amplía su cuerpo policial para mejorar la seguridad y atención ciudadana en todo el municipio

Nicolás Van Looy Benidorm Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:33

El Ayuntamiento de Altea ha dado un nuevo paso en su apuesta por la seguridad ciudadana con la incorporación de 18 nuevos agentes a la Policía Local, de los cuales doce son funcionarios de carrera y seis interinos. Con esta ampliación, el cuerpo refuerza su estructura operativa y mejora la capacidad de respuesta ante las necesidades de los vecinos y vecinas del municipio.

El anuncio se ha realizado durante un acto celebrado en el despacho de Alcaldía, donde el alcalde de Altea, Diego Zaragozí, y el concejal de Tráfico y Seguridad Ciudadana, Deo Sánchez, han dado la bienvenida oficial a los nuevos efectivos.

«La seguridad es una prioridad para este Equipo de Gobierno, y con estas incorporaciones damos respuesta a una demanda ciudadana», ha afirmado el primer edil.

Los nuevos agentes se incorporarán próximamente al curso formativo del IVASPE (Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias), donde completarán su preparación antes de asumir plenamente sus funciones.

Durante esta primera semana, recibirán formación específica en gestión policial a través del sistema EUROCOP, uso del desfibrilador DESA, manejo de medios defensivos, protocolos de comunicación e interacción con la ciudadanía.

Una vez finalizada esta fase inicial, los agentes se integrarán en las labores diarias de vigilancia, control del tráfico, atención a emergencias y seguridad en espacios públicos.

El inspector jefe de la Policía Local de Altea, Vicente Soler, ha destacado que esta ampliación permitirá «alcanzar una plantilla más equilibrada y preparada para afrontar los retos de nuestra localidad».

«El Ayuntamiento continúa trabajando en la mejora de los recursos humanos y materiales del cuerpo, con el objetivo de ofrecer un servicio más cercano, eficaz y moderno», ha añadido el responsable policial.

El concejal Deo Sánchez ha subrayado que la incorporación de estos agentes forma parte del plan de modernización y fortalecimiento de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, que también contempla la renovación del parque móvil, la formación continua del personal y la mejora del equipamiento tecnológico de la Policía Local.

Por otra parte, el edil ha adelantado que el próximo viernes 14 de noviembre, siete agentes de la Policía Local de Altea recibirán la Cruz Distintivo Blanco como reconocimiento a sus 25 años de servicio. Este homenaje se enmarca dentro del compromiso municipal de valorar la trayectoria y dedicación de los profesionales que forman parte del cuerpo policial.

