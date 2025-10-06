Altea presenta su gran plan de renovación urbana en Pont de Montcau El Ayuntamiento reúne a vecinos y comerciantes para explicar el proyecto de mejora peatonal y modernización de las infraestructuras en una de las arterias clave del municipio

Nicolás Van Looy Benidorm Lunes, 6 de octubre 2025, 16:31

La ciudadanía de Altea ha respondido con una destacada participación a las reuniones convocadas por el Ayuntamiento de la Villa Blanca para presentar el proyecto de mejora de movilidad peatonal y renovación de infraestructuras en la Costera de Pont de Montcau. Estos encuentros tenían como objetivo «ofrecer transparencia, resolver dudas y recoger aportaciones de los vecinos y comerciantes afectados por la primera fase de las obras», tal y como ha destacado la edil de Infraestructuras, Aurora Serrat. Con ello, ha recalcado, el Consistorio busca «acercar el proyecto a la ciudadanía, explicar el alcance de la actuación y mostrar las medidas que se tomarán para reducir el impacto en la vida diaria de los alteanos».

La actuación en Pont de Montcau se considera una de las obras más importantes emprendidas en Altea en los últimos años, no solo por su extensión, sino también por la profundidad de la intervención. El proyecto no se limita a la reurbanización de la calle, sino que renueva completamente unas infraestructuras hidráulicas con más de medio siglo de antigüedad, cuyo deterioro provocaba filtraciones y pequeños hundimientos en la vía.

«Se trata de una obra delicada y necesaria», subrayó Serrat, «ya que las redes subterráneas están totalmente obsoletas y el pavimento actual no ofrece las condiciones de accesibilidad y seguridad que demandan los ciudadanos».

Impacto controlado y comunicación constante

El Ayuntamiento reconoce que el inicio de las obras generará ciertas incomodidades temporales, pero asegura que se adoptarán todas las medidas posibles para minimizar el impacto en la movilidad y el comercio local. Entre ellas, se trabajará por tramos, se habilitarán rutas alternativas para vehículos y zonas de carga y descarga provisionales, y se informará con antelación de cortes de calle o cambios de sentido.

Asimismo, se establecerá una línea directa de comunicación con comerciantes y residentes para atender incidencias y resolver dudas, además de la publicación de avisos generales en los canales oficiales.

Reurbanización con visión de futuro

La Costera Pont de Montcau conecta la calle Conde Altea con los accesos al casco antiguo, una arteria que llevaba décadas sin intervención global. Las aceras estrechas, los escalones y los bordillos dificultan el tránsito peatonal y han hecho que el vehículo monopolice el espacio.

El nuevo diseño invertirá esa prioridad, dando protagonismo al peatón, ampliando aceras y unificando el nivel de la calzada cuando la pendiente lo permita. Además, el plan contempla la plantación de arbolado, creación de zonas de sombra y mejora del drenaje, contribuyendo a un entorno más verde y amable.

El proyecto nació de los presupuestos participativos de 2019, donde la ciudadanía situó como prioridad la mejora de la accesibilidad y la renovación de las aceras. Tras el proceso de licitación, la obra fue adjudicada a Construcciones Urdecon por un importe de 1.915.853,26 euros y un plazo de ejecución de 12 meses.

La intervención abarca no solo la Costera Pont de Montcau, sino también las conexiones con la Plaça del Convent, la calle Filarmónica, la Avenida Rey Jaime I, la calle La Sèquia (tramos norte y sur), la Plaça de l'Aigua y la Plaça de la Creu. Además, se actuará en los primeros tramos de las calles Salvà y Alba, mejorando la continuidad urbana y reorganizando el subsuelo.

Con ello, Altea reunirá su parte alta con la inferior, desde Quatre Cantons hasta La Creu, en un proyecto que combina sostenibilidad, accesibilidad y renovación integral del espacio público.

