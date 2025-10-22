Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Imagen de archivo de Altea TA

Altea lanza la sexta edición de sus Presupuestos Participativos

El Ayuntamiento anima a los vecinos a presentar propuestas de mejora para el municipio hasta el 10 de noviembre

Nicolás Van Looy

Nicolás Van Looy

Benidorm

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:14

La concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Altea, siguiendo las directrices del Consejo Municipal de Participación, ha puesto en marcha una nueva edición de los Presupuestos Participativos, un proyecto que cumple su sexta edición y que permite a los alteanos decidir directamente en qué invertir una parte del presupuesto municipal.

El edil del área, Joaquim Devesa, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que «aporte las ideas y propuestas que considere necesarias para mejorar el municipio». Según ha explicado, el proceso se ha diseñado para favorecer la agilidad y la aplicación real de las propuestas ganadoras, de modo que las actuaciones elegidas puedan ejecutarse en el plazo máximo de un año y con un coste razonable.

La primera fase, dedicada a la presentación de propuestas, permanecerá abierta del 22 de octubre al 10 de noviembre. Los vecinos pueden registrar sus ideas a través del formulario disponible en la web municipal, en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) o en la extensión administrativa de Altea la Vella.

En la propia página web se pueden consultar las bases reguladoras y una guía práctica para redactar y promocionar las propuestas. Además, el 3 de noviembre se celebrará una reunión ciudadana para resolver dudas sobre el proceso, cuyo lugar y hora se anunciarán próximamente.

Evaluación y votación de las propuestas

Una vez cerrada la presentación de ideas, del 10 de noviembre al 1 de diciembre, el Consejo de Participación, formado por asociaciones locales, vecinos y técnicos municipales, realizará una primera evaluación de la viabilidad de las propuestas presentadas.

Las iniciativas que superen esta fase pasarán a la votación final, abierta a todos los alteanos y alteanas mayores de 18 años empadronados en el municipio. La votación pública se llevará a cabo del 1 al 12 de diciembre.

Te puede interesar

