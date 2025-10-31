Altea inicia la reurbanización de la calle Convent El proyecto, dotado con 250.000 euros del Plan de Barrios, mejorará la movilidad, la accesibilidad y el drenaje pluvial del casco urbano

Nicolás Van Looy Benidorm Viernes, 31 de octubre 2025, 14:08 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Altea comenzará el próximo lunes las obras de reurbanización de la calle Convent, una actuación destinada a modernizar una de las vías más transitadas del centro urbano. El edil de Urbanismo, José Orozco, explicó que el objetivo es mejorar la movilidad, la accesibilidad y la evacuación de aguas pluviales, creando un espacio más cómodo y seguro tanto para peatones como para conductores.

El proyecto, con un presupuesto total de 250.409,50 euros (IVA incluido), cuenta con financiación íntegra de los fondos europeos del Plan de Barrios y un plazo de ejecución estimado de tres meses. Las obras afectarán al tramo comprendido entre el cruce con la calle Conde de Altea y el Callejón del Hostal, incluyendo parte de la calle Costa Blanca y toda la calle Convent.

Más espacio para peatones y movilidad sostenible

Entre las principales mejoras, destaca la creación de una plataforma única que permitirá ampliar el espacio destinado al peatón, facilitando los desplazamientos a pie y aumentando la seguridad vial. El nuevo diseño incluirá pavimentos diferenciados entre las zonas de tráfico y las peatonales, delimitadas mediante pilones de seguridad.

También se eliminarán los antiguos contenedores soterrados, reubicando los puntos de recogida de residuos en superficie para mejorar la accesibilidad y el mantenimiento diario.

Como aportación adicional, el contratista instalará seis nuevos aparcabicis y dos pasos de peatones inteligentes, equipados con sensores de movimiento y señalización luminosa para advertir a los vehículos cuando se detecte la presencia de peatones.

En el subsuelo, el proyecto contempla la renovación integral de la red de aguas pluviales, la mejora del suministro de agua potable y la modernización del saneamiento en el entorno del cruce entre la antigua Carretera Nacional y el Callejón del Hostal. Además, se instalará un nuevo sistema de iluminación pública más eficiente y sostenible.

Fases de ejecución

Según ha detallado Orozco, los trabajos se ejecutarán en varias fases con el objetivo de minimizar las molestias al vecindario y a los comercios.

En la primera fase, que ya se está preparando, se garantizará el acceso de los residentes con garaje en las calles Convento y Costa Blanca, permitiendo la entrada y salida de vehículos desde la avenida mientras se desarrollan las primeras actuaciones.

Posteriormente, y conforme avancen las obras, el Ayuntamiento informará puntualmente a los vecinos de los cortes de circulación y restricciones temporales. Esta coordinación, según el edil, se abordará con transparencia y comunicación directa, siguiendo el compromiso adquirido en la reunión vecinal celebrada el pasado martes.

Temas

Altea