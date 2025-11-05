Altea inicia las obras que permitirán reutilizar agua depurada para el riego La nueva infraestructura en la EDAR alteana, con una inversión de tres millones de euros, permitirá tratar 8.000 metros cúbicos diarios para uso agrícola

El conseller de Recuperación Económica y Social, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha visitado la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Altea para anunciar el inicio de las obras del nuevo sistema de tratamiento terciario que permitirá reutilizar el agua depurada para uso agrícola.

El proyecto, largamente reclamado por los regantes alteanos, cuenta con una inversión de tres millones de euros y tendrá un plazo de ejecución de nueve meses. El alcalde de Altea, Diego Zaragozí, agradeció al Consell la puesta en marcha del plan y destacó que «esta mejora ha sido una reivindicación constante de los agricultores y comunidades de riego del municipio».

Durante la visita, el conseller destacó que el objetivo es «aprovechar cada gota de agua con calidad para regar nuestros campos, algo que solo se consigue con inversiones, reutilización y una gestión eficiente».

Las obras, que comenzaron esta misma semana, consisten en la construcción de una infraestructura de ultrafiltración y desinfección mediante hipoclorito de sodio. Este tratamiento terciario permitirá que el agua residual tratada cumpla los estándares necesarios para su reutilización en la agricultura local, reduciendo así el consumo de recursos hídricos convencionales.

8.000 metros cúbicos reutilizados cada día

Martínez Mus explicó que, una vez finalizadas las obras, se espera alcanzar una reutilización de hasta 8.000 m³ diarios. El nuevo sistema se estructurará en tres fases: pretratamiento (donde se eliminan residuos, grasas y arenas), tratamiento secundario (con reactor biológico y decantación) y una tercera fase de filtrado y desinfección avanzada.

El conseller subrayó que «una parte del agua tratada será impulsada hacia el azud del Mandem para su uso agrícola, mientras que el resto se evacuará al río Algar, en su tramo final antes de la desembocadura, garantizando su calidad ambiental».

El proyecto cumple con los requisitos del Reglamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo, así como con el reciente Real Decreto 1085/2024, que establece los criterios mínimos para la reutilización del agua en España. Con esta actuación, Altea se alinea con las políticas europeas de sostenibilidad hídrica y economía circular.

«Esta inversión es una apuesta firme por el futuro y por la protección del entorno natural del Algar, un paraje que debemos preservar con agua de la mejor calidad posible», destacó Zaragozí.

El alcalde recordó que este proyecto era «una reivindicación de muchos años por parte de los regantes y del municipio». Aseguró que «no se trata de un simple anuncio ni de una promesa de futuro, sino del inicio real de las obras, que si cumplen los plazos estarán terminadas en nueve meses».

Zaragozí agradeció la presencia del vicepresidente de la Generalitat y de las comunidades de regantes, técnicos de la EDAR y ediles municipales, entre ellos la concejala de Infraestructuras, Aurora Serrat, quienes acompañaron al conseller durante la visita.

La EDAR de Altea, construida en 1987 y ampliada en 2002, trata actualmente 12.000 metros cúbicos diarios procedentes no solo del municipio, sino también de Polop, Callosa d'en Sarrià y una parte de La Nucía. Con el nuevo sistema, la planta se convertirá en una instalación de referencia en reutilización de agua en la Marina Baixa.

«Para mí, como alcalde, pero sobre todo para el pueblo de Altea, es una gran noticia —concluyó Zaragozí—. Este proyecto simboliza el compromiso de la Generalitat con un futuro más sostenible y con nuestros agricultores».

