Adriano Lamb cesado tras el mal arranque liguero del Servigroup Voleibol Benidorm

El Club Voleibol Playas de Benidorm ha tomado una de las decisiones más difíciles de los últimos años y ha anunciado la destitución de Adriano Lamb, el entrenador que firmó el histórico ascenso del equipo a la Superliga Masculina y que ha guiado al club en su crecimiento deportivo desde su llegada. La decisión, adoptada por la Junta Directiva tras la derrota en Almería y después de analizar la evolución del conjunto en estas seis primeras jornadas de liga, busca provocar una reacción inmediata que permita enderezar la trayectoria del equipo en su temporada de debut en la élite.

En el seno del club se reconoce que el paso dado no ha sido sencillo. Lamb ha sido una figura clave para entender el salto competitivo del Servigroup Playas de Benidorm, liderando un proyecto que hace apenas unos meses celebraba el mayor logro de su historia.

En ese sentido, se reconoce que su profesionalidad, compromiso y capacidad para cohesionar un vestuario joven y ambicioso han dejado una huella indiscutible en la entidad. Por eso, el club quiso reiterar públicamente su agradecimiento por el trabajo realizado y por haber llevado a Benidorm al escaparate nacional del voleibol.

El presidente, Mario Rodríguez, expresó la complejidad del momento y subrayó que «la decisión de prescindir de Adriano Lamb ha sido difícil, porque hablamos del entrenador del ascenso, pero también imprescindible para intentar garantizar la permanencia».

Rodríguez insistió en que la confianza del club en la plantilla es total y que la entidad está convencida de que el grupo tiene nivel para competir con garantías en Superliga. Sin embargo, los resultados han marcado un inicio de temporada muy cuesta arriba y desde la dirección se ha considerado que era el momento adecuado para impulsar un cambio.

Iván Navarro, un hombre de la casa para la transición

Hasta la llegada del nuevo entrenador, la dirección del equipo la asumirá Iván Navarro, segundo técnico y uno de los profesionales que mejor conoce el vestuario. Navarro, cuya carrera deportiva (como jugador y entrenador) está estrechamente vinculada al club en el que se formó desde la base, será quien lidere al Servigroup Benidorm este miércoles 3 de diciembre en El Batán en un encuentro decisivo ante San Roque, correspondiente a la séptima jornada de la Superliga Masculina. El club considera que su figura aporta continuidad, conocimiento interno y estabilidad en un momento que requiere claridad y solidez en el banquillo.

El Servigroup Benidorm llega a esta cita con solo dos puntos en la clasificación, una cifra que no refleja la competitividad que el equipo ha mostrado en varios tramos de los partidos, pero que sí evidencia la necesidad de reaccionar cuanto antes para no quedar anclado en la zona baja. El duelo frente al conjunto canario se presenta como un enfrentamiento directo por la permanencia, un partido que puede marcar el rumbo inmediato del proyecto en su primer año en la élite.

Navarro afronta este reto con apenas unas sesiones de trabajo al frente del grupo, consciente de que el encuentro es una oportunidad de peso para romper la dinámica negativa y recuperar sensaciones.

El técnico interino ha insistido en la importancia de competir desde el primer punto, de apoyarse en la fortaleza del grupo y de aprovechar el impulso de jugar en El Batán para sumar una victoria que puede actuar como punto de inflexión. También llega con urgencias San Roque, después de caer ante UC3M Voleibol Leganés y quedarse fuera de la Copa del Rey, lo que añade tensión a un duelo directo clave para ambos equipos.

