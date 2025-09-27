Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Colegio público de Alicante, en imagen de archivo. Miriam Gil Albert

Los trabajadores de la limpieza de colegios de Alicante denuncian el «deterioro» del servicio

El comité de empresa se queja de «sobrecarga» de trabajo por la falta de personal y acusa al Ayuntamiento de «mirar a otro lado»

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Sábado, 27 de septiembre 2025, 04:53

Patios sin barrer, basura sin recoger en días, cristales sin limpiar desde hace un año.... Los cuatro sindicatos del comité de empresa del servicio de limpieza en colegios y dependencias municipales de Alicante (CC OO, SEP-CV, CGT y UGT) han denunciado el «deterioro» en el servicio y la «grave situación» de los trabajadores.

Los sindicatos denuncian una «sobrecarga» de trabajo de la plantilla existente, «que soporta jornadas interminables» porque no se contrata nuevo personal. «No se sustituyen los puestos vacantes por prejubilación o bajas, y si se cubren es por menos horas que el contrato titular», han afirmado en un comunicado.

La empresa, indican los representantes de los trabajadores, «intenta justificar su inoperancia aludiendo absentismo laboral», cuando entienden que su situación actual está provocada por «la sobrecarga en el trabajo consecuencia directa de la propia gestión y de las condiciones de trabajo impuestas«.

El comité de empresa acusa al Ayuntamiento de «mirar hacia otro lado». De los cuatro inspectores municipales previstos para controlar las incidencias que pudieran surgir en el contrato, «solo queda uno, lo que evidencia la falta de seguimiento municipal», denuncian.

El Ayuntamiento de Alicante adjudicó el contrato a STV Gestión en 2022 por 39,7 millones de euros, con una ampliación de 655.933,95 euros aprobada en Junta de Gobierno el 23 de diciembre de 2024. El argumento entonces fue la «necesidad de reforzar la limpieza en los colegios y dependencias«.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Sin embargo, los trabajadores se preguntan: «¿Dónde están las mejoras que la empresa presentó en su oferta y que le permitieron ganar la adjudicación?». Prometieron «más horas de servicio, más medios, más calidad y maquinaria eléctrica», pero la respuesta es que «nada de esto se ha materializado en la realidad del día a día».

El resultado es «un servicio cada vez más precario, con una plantilla desbordada y con riesgo para la calidad y la seguridad y salud tanto de la plantilla como de los usuarios y docentes», acusan. El comité de empresa exige «soluciones inmediatas, el cumplimiento del pliego de condiciones, en defensa de la plantilla, así como del servicio público».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Frente común de la Primera categoría de las Hogueras de Alicante para reivindicar más ayudas y reconocimiento
  2. 2 Alicante Gastronómica ofrecerá degustaciones gratis de croquetas y tapas con showcookings en vivo
  3. 3 Planes para el fin de semana en Alicante: Alicante elige la mejor croqueta de la ciudad
  4. 4 Supermanzanas, calles peatonales y la rehabilitación de 264 viviendas: Alicante acelera la transformación de Virgen del Remedio
  5. 5 La Policía Local realiza cinco intervenciones al día con personas sin hogar en Alicante
  6. 6 Obras en Alicante: estos serán los próximos cortes de calles para asfaltar
  7. 7 El tasazo de las basuras se podrá reducir hasta un 70% en este municipio de Alicante
  8. 8 Torrecilla: «Tengo fuerzas para todo»
  9. 9 Las cinco noticias más destacadas de este viernes 26 de septiembre en Alicante
  10. 10 Ofertas de trabajo en Disneyland Paris desde la Comunitat: fechas de las entrevistas y salarios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Los trabajadores de la limpieza de colegios de Alicante denuncian el «deterioro» del servicio

Los trabajadores de la limpieza de colegios de Alicante denuncian el «deterioro» del servicio