Los trabajadores de la limpieza de colegios de Alicante denuncian el «deterioro» del servicio El comité de empresa se queja de «sobrecarga» de trabajo por la falta de personal y acusa al Ayuntamiento de «mirar a otro lado»

José Vicente Pérez Pardo Alicante Sábado, 27 de septiembre 2025, 04:53

Patios sin barrer, basura sin recoger en días, cristales sin limpiar desde hace un año.... Los cuatro sindicatos del comité de empresa del servicio de limpieza en colegios y dependencias municipales de Alicante (CC OO, SEP-CV, CGT y UGT) han denunciado el «deterioro» en el servicio y la «grave situación» de los trabajadores.

Los sindicatos denuncian una «sobrecarga» de trabajo de la plantilla existente, «que soporta jornadas interminables» porque no se contrata nuevo personal. «No se sustituyen los puestos vacantes por prejubilación o bajas, y si se cubren es por menos horas que el contrato titular», han afirmado en un comunicado.

La empresa, indican los representantes de los trabajadores, «intenta justificar su inoperancia aludiendo absentismo laboral», cuando entienden que su situación actual está provocada por «la sobrecarga en el trabajo consecuencia directa de la propia gestión y de las condiciones de trabajo impuestas«.

El comité de empresa acusa al Ayuntamiento de «mirar hacia otro lado». De los cuatro inspectores municipales previstos para controlar las incidencias que pudieran surgir en el contrato, «solo queda uno, lo que evidencia la falta de seguimiento municipal», denuncian.

El Ayuntamiento de Alicante adjudicó el contrato a STV Gestión en 2022 por 39,7 millones de euros, con una ampliación de 655.933,95 euros aprobada en Junta de Gobierno el 23 de diciembre de 2024. El argumento entonces fue la «necesidad de reforzar la limpieza en los colegios y dependencias«.

Sin embargo, los trabajadores se preguntan: «¿Dónde están las mejoras que la empresa presentó en su oferta y que le permitieron ganar la adjudicación?». Prometieron «más horas de servicio, más medios, más calidad y maquinaria eléctrica», pero la respuesta es que «nada de esto se ha materializado en la realidad del día a día».

El resultado es «un servicio cada vez más precario, con una plantilla desbordada y con riesgo para la calidad y la seguridad y salud tanto de la plantilla como de los usuarios y docentes», acusan. El comité de empresa exige «soluciones inmediatas, el cumplimiento del pliego de condiciones, en defensa de la plantilla, así como del servicio público».