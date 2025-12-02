Retrasos en el TRAM de Alicante tras interrumpirse la circulación en plena hora punta Un problema técnico ha obligado sobre las 7.30 horas a cancelar las líneas L1, L2, L3 y L4

O. Bartual Alicante Martes, 2 de diciembre 2025, 08:17 Comenta Compartir

El TRAM de Alicante ha cancelado su circulación en plena hora punta debido a un problema técnico. Todas las líneas se han visto afectadas y el servicio ha estado parado durante casi tres cuartos de hora. Ha sido sobre las 8.10 horas cuando se ha restablecido la normalidad.

Las diferentes líneas del transporte metropolitano han vuelto a funcionar con normalidad, aunque experimentan retrasos por el momento, según indican fuentes de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. El servicio se irá normalizando poco a poco.

Avís: Degut a un problema tècnic, queda suspesa la circulació en les línies L1, L2, L3 y L4 .

Aviso: Debido a un problema técnico, queda suspendida la circulación en las líneas L1, L2, L3 y L4. — TRAM d'Alacant (@TramdeAlicante) December 2, 2025

Sobre las 7.30 horas se ha avisado de que se suspendía la circulación del TRAM debido a un problema técnico en el control del tráfico, retomando la circulación pasadas las 8 horas. El aviso, publicado en 'X' se ha llenado de respuestas de usuarios, que pedían poder salir de los trenes para llegar al trabajo o a los colegios.

Temas

TRAM de Alicante