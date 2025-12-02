Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Retrasos en el TRAM de Alicante tras interrumpirse la circulación en plena hora punta
Tram de Alicante en Luceros. Shootori

Retrasos en el TRAM de Alicante tras interrumpirse la circulación en plena hora punta

Un problema técnico ha obligado sobre las 7.30 horas a cancelar las líneas L1, L2, L3 y L4

O. Bartual

Alicante

Martes, 2 de diciembre 2025, 08:17

Comenta

El TRAM de Alicante ha cancelado su circulación en plena hora punta debido a un problema técnico. Todas las líneas se han visto afectadas y el servicio ha estado parado durante casi tres cuartos de hora. Ha sido sobre las 8.10 horas cuando se ha restablecido la normalidad.

Las diferentes líneas del transporte metropolitano han vuelto a funcionar con normalidad, aunque experimentan retrasos por el momento, según indican fuentes de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. El servicio se irá normalizando poco a poco.

Sobre las 7.30 horas se ha avisado de que se suspendía la circulación del TRAM debido a un problema técnico en el control del tráfico, retomando la circulación pasadas las 8 horas. El aviso, publicado en 'X' se ha llenado de respuestas de usuarios, que pedían poder salir de los trenes para llegar al trabajo o a los colegios.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre ahogado en el puerto de Alicante
  2. 2 El socio del Real Madrid en el Bernabéu construirá en Alicante un complejo para conciertos y un nuevo estadio de fútbol
  3. 3 La mejor cadena de pizzas de España está en Alicante
  4. 4 Nuevos food trucks, más casetas y hasta el Tren de la Navidad: así será la Feria más grande de la historia en este municipio de Alicante
  5. 5 El centro de Alicante se prepara para afrontar dos días de cortes de luz
  6. 6 Hallan un cadáver en el río Segura a su paso por Orihuela
  7. 7 Los pubs del Casco Antiguo de Alicante volverán a abrir este puente hasta las 3.30 horas tras quedar suspendida la ZAS
  8. 8 Alicante encara el final del año con una nueva subida del alquiler que deja los precios en máximos históricos
  9. 9 La Policía Nacional irrumpe en dos negocios de Benidorm usados como tapadera para el tráfico de drogas
  10. 10 Alicante estrena su mayor hub de recarga eléctrica para coches: 14 puntos en pleno centro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Retrasos en el TRAM de Alicante tras interrumpirse la circulación en plena hora punta

Retrasos en el TRAM de Alicante tras interrumpirse la circulación en plena hora punta