«Nuestro propósito es realzar el valor religioso e histórico con el que cuenta nuestro patrimonio tras 75 años de camino»

Francisco Cerezo. Candidato a la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y Caridad y Cristo de la Paz

José Vicente Pérez Pardo Alicante Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:17 Comenta Compartir

La tradicional Cofraída de la Nuestra Señora de la Piedad y Caridad y Cristo de la Paz, que sale en procesión el Jueves Santo acompañado de la Policía Local de Alicante, está en pleno proceso electoral. El anterior presidente, Pepe Box, deja el cargo y los hermanos tendrán que elegir su nuevo representante el próximo viernes. Francisco Cerezo ya ha formalizado su candidatura con la intención de promover la participación cofrade no solo unos días, sino todo el año, y aumentar el ya de por sí rico patrimonio religioso y cultural de esta tradicional hermandad.

- ¿Por qué ha decidido presentarse a Hermano Mayor de la Cofradía?

- Antes que nada mi respeto y admiración a los que nos han precedido, gracias doy de corazón por el legado que nos han dejado. De todos ellos quiero destacar a los que han aportado su experiencia y su trabajo más recientemente como Paco Lozano (DEP), Julio Vilaplana y José Pedro Cerviño.

Pero, sobre todo, a Pepe Box, incansable Hermano Mayor actual y amigo, pilar fundamental para que la cofradía sea lo que es hoy. Con su marcha queda un hueco imposible de llenar. He tenido la suerte y el honor de acompañarlo durante toda su trayectoria, por lo que ahora cuando él ha dado por finalizada su etapa, siento la responsabilidad de dar un paso adelante y presentar una candidatura para liderar el gran grupo humano que compone la cofradía para que todos, juntos y unidos, sigamos haciendo grande la Semana Santa en Benalúa y en Alicante.

- ¿Qué cree que le falta a la hermandad?

- Desde mi punto de vista, considero que puede faltarnos acrecentar un poco más el sentimiento de pertenencia a la misma, sentirnos orgullosos de ello y ser partícipe activo durante todo el año.

Hay que realizar un análisis profundo de los últimos años, recapacitar, abordar las medidas necesarias y seguir recorriendo el camino de Fe, solidaridad y tradición

- Su primera medida ha sido tener más contacto con todos, desde damas de mantilla a costaleros. ¿Cómo lo piensa realizar?

- En primer lugar, lograr que todos los hermanos sepan que tienen un lugar en la sede de la hermandad, que sea un lugar de encuentro de todos.

Propondremos realizar jornadas de convivencia con actividades culturales y de formación, relacionadas con nuestra misión cristiana. Organizaremos actuaciones solidarias en la que participemos todos o, simplemente, juntarnos para comer e intercambiar ideas e impresiones acerca del precioso futuro que tenemos delante.

Sin olvidar la consolidación de las nuevas tecnologías para lograr una comunicación fehaciente, rápida y legal, a través de los medios oficiales de la cofradía.

- ¿Considera que es necesaria más implicaciones con el barrio o viceversa? ¿Cómo son las relaciones con la comunidad y cómo se pueden mejorar?

- Somos una cofradía de barrio y nuestra parroquia, con su Cura Párroco y consiliario al frente, es el centro del mismo. Nuestra cofradía no existiría si no fuese por el apoyo que el barrio nos ofrece cada vez que salimos a la calle a procesionar con nuestros Sagrados Titulares. Somos una de las principales señas de identidad de Benalúa y Benalúa impregna cada acto que realizamos. Siempre se puede mejorar las relaciones y por ello, vamos a seguir trabajando de manera más cercana y continua con el colegio diocesano San Juan Bautista, que este mismo año dio sus frutos con la implicación total del grupo de tambores del colegio que tantas alegrías nos dio. También queremos fomentar las relaciones con todos los movimientos del barrio, asociación de comerciantes, Cáritas, Manos Unidas... La cofradía es del barrio y todas aquellas personas que sientan la Fe y sientan Benalúa les animo a acercarse y colaborar con nosotros.

- ¿Tienen problemas de cofrades o costaleros?

- A ninguna cofradía le sobran costaleros ni cofrades por lo que siempre son bienvenidas más personas para realizar la catequesis en las calles de Alicante cada Jueves Santo. Pero una de nuestras misiones es acercar la cofradía al mayor número de personas y buscar colaboradores. Como he dicho anteriormente, trabajar mucho con el colegio porque el tridente que forman la iglesia, el colegio y la cofradía es una bendición y, bien trabajado, puede convertirse en una oportunidad para crecer y poder seguir honrando a Nuestra Madre de la Piedad y de la Caridad y al Cristo de la Paz.

- ¿Cómo piensa favorecer la participación?

- El equipo que conforma esta candidatura aúna juventud y veteranía. Una forma de continuar con el legado que recibimos y seguir escribiendo su historia acorde a las necesidades actuales.

Creo que ello es el compendio de todo lo que hemos hablado, despertar la ilusión y el sentimiento de pertenencia a la misma. Decir en voz alta: «Soy cofrade».

- ¿Qué proyectos tiene para el patrimonio de la cofradía?

- Yo creo que en cuanto a patrimonio estamos en un buen nivel, las anteriores juntas de gobierno han hecho una gran labor, engrandeciéndolo cada vez más. Ahí están los tronos de Nuestros Titulares, los emblemas para las varas de procesión que se han renovado este mismo año, la mejora de la sede y el almacén, que con gran coste y sacrificio también se realizó.

Nuestro propósito es realzar el valor religioso e histórico con el que cuenta nuestro patrimonio tras 75 años de camino y, en particular, nos gustaría engrandecer los camarines de nuestras imágenes a la altura que se merecen. Son nuestro patrimonio más preciado por su gran vinculación sentimental y de Fe y deben enaltecerse debidamente.

- ¿Cómo es su relación con la Junta Mayor?

La relación con Alfredo Llopis y su equipo es magnífica. Lo cierto es que la Junta Mayor juega un papel esencial ayudando a las cofradías en su día a día y organizando los actos centrales de nuestra Semana Santa Alicantina. Para las cofradías es un apoyo muy importante el tener una organización por encima, que está formada por gente que vive por y para la Semana Santa porque conocen las necesidades reales y trabajan para su consecución año tras año.

- Deje un mensaje a sus cofrades

A mis queridos hermanos/as les quiero decir que es muy importante que acudan a votar el próximo viernes 26 de septiembre de 2025 y que lo hagan pensando únicamente en lo mejor para la cofradía y su misión. Formamos parte intrínseca de la Iglesia y la comunión es el único camino válido. Trabajando por y para Dios y su Madre. Este equipo, el cual encabezo, pondremos todo de nuestra parte para que así sea.