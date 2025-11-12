Nuevo teléfono gratis para los servicios sociales de Alicante El servicio resuelve consultas sobre los recursos, ayudas, programas y expedientes de Bienestar Social

El alcalde, Luis Barcala, con uno de los trabajadores del nuevo servicio de atención telefónica de Bienestar Social.

José Vicente Pérez Pardo Alicante Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:09 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Alicante facilita el contacto para los usuarios de los servicios sociales con la puesta en marcha de un nuevo teléfono gratis para atender todas las gestiones relacionadas con Bienestar Social. Los ciudadanos podrán pedir cita con personal técnico, recibir información sobre recursos, prestaciones disponibles o el estado de solicitudes y trámites. «Todo ello atendido por personal especializado», ha destacado el alcalde de Alicante, Luis Barcala.

La nueva Central de Atención Social (CAS) incorpora dos nuevas vías de acceso para la ciudadanía: una línea telefónica gratuita, 900 700 096, y un formulario web de atención disponible en la página web www.alicante.es/es/tramites/cita-previa-y-consultas-concejalia-bienestar-social. Empezó a funcionar el 3 de noviembre y en los primeros días la media ha sido de 30 llamadas y 20 solicitudes telemáticas diarias.

900 700 096 Central de Atención Social De lunes a viernes, de 8.30 a 14 horas

El horario de atención es de lunes a viernes, de 8.30 a 14 horas. Ambos canales están gestionados por un equipo especializado que ofrece información, orientación y acompañamiento sobre los recursos, ayudas y programas municipales, así como sobre el estado de los expedientes abiertos en Servicios Sociales. En aquellos casos que lo requieran, el equipo del CAS facilita una cita para atención presencial con un profesional de referencia en el centro social correspondiente.

El objetivo principal de esta central es facilitar el primer contacto con los servicios sociales, agilizar los tiempos de respuesta y garantizar una atención más accesible, cercana y adaptada a las necesidades de la ciudadanía. La creación del servicio CAS forma parte del compromiso del Ayuntamiento de Alicante con la modernización y mejora continua de los servicios públicos, apostando por la digitalización y la coordinación entre equipos para ofrecer una atención social más eficaz y centrada en las personas.

La nueva Central de Atención Social, añade Barcala, «facilita la accesibilidad a los servicios sociales, agiliza las gestiones, optimiza la atención al ciudadano y reduce desplazamientos y tiempos de espera, ofreciendo a los alicantinos un servicio inmediato, cercano y completamente gratuito de información y orientación sobre los recursos y programas sociales».