Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde, Luis Barcala, con uno de los trabajadores del nuevo servicio de atención telefónica de Bienestar Social. AA

Nuevo teléfono gratis para los servicios sociales de Alicante

El servicio resuelve consultas sobre los recursos, ayudas, programas y expedientes de Bienestar Social

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:09

Comenta

El Ayuntamiento de Alicante facilita el contacto para los usuarios de los servicios sociales con la puesta en marcha de un nuevo teléfono gratis para atender todas las gestiones relacionadas con Bienestar Social. Los ciudadanos podrán pedir cita con personal técnico, recibir información sobre recursos, prestaciones disponibles o el estado de solicitudes y trámites. «Todo ello atendido por personal especializado», ha destacado el alcalde de Alicante, Luis Barcala.

La nueva Central de Atención Social (CAS) incorpora dos nuevas vías de acceso para la ciudadanía: una línea telefónica gratuita, 900 700 096, y un formulario web de atención disponible en la página web www.alicante.es/es/tramites/cita-previa-y-consultas-concejalia-bienestar-social. Empezó a funcionar el 3 de noviembre y en los primeros días la media ha sido de 30 llamadas y 20 solicitudes telemáticas diarias.

900 700 096 Central de Atención Social

De lunes a viernes, de 8.30 a 14 horas

El horario de atención es de lunes a viernes, de 8.30 a 14 horas. Ambos canales están gestionados por un equipo especializado que ofrece información, orientación y acompañamiento sobre los recursos, ayudas y programas municipales, así como sobre el estado de los expedientes abiertos en Servicios Sociales. En aquellos casos que lo requieran, el equipo del CAS facilita una cita para atención presencial con un profesional de referencia en el centro social correspondiente.

El objetivo principal de esta central es facilitar el primer contacto con los servicios sociales, agilizar los tiempos de respuesta y garantizar una atención más accesible, cercana y adaptada a las necesidades de la ciudadanía. La creación del servicio CAS forma parte del compromiso del Ayuntamiento de Alicante con la modernización y mejora continua de los servicios públicos, apostando por la digitalización y la coordinación entre equipos para ofrecer una atención social más eficaz y centrada en las personas.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

La nueva Central de Atención Social, añade Barcala, «facilita la accesibilidad a los servicios sociales, agiliza las gestiones, optimiza la atención al ciudadano y reduce desplazamientos y tiempos de espera, ofreciendo a los alicantinos un servicio inmediato, cercano y completamente gratuito de información y orientación sobre los recursos y programas sociales».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Argentina de Messi realizará un entrenamiento abierto al público en Elche: fecha y horario
  2. 2 Alicante activa la construcción de 220 nuevas viviendas de protección oficial en tres barrios
  3. 3 Cuándo y dónde ver a la Argentina de Messi durante su estancia en Alicante
  4. 4 Un accidente de tráfico provoca retenciones de hasta cuatro kilómetros en la A-70 entre Elche y Alicante
  5. 5 La Navidad en Alicante estrenará campamento real mientras el Belén gigante busca nuevo hogar
  6. 6 El Ayuntamiento habilitará más de 60 plazas de aparcamiento gratuito en un barrio de Alicante
  7. 7 Vueling lanza una campaña de descuentos con billetes a partir de 11 euros desde el aeropuerto de Alicante-Elche
  8. 8 El Hércules aún espera el ok de la Federación para inscribir al argelino Puch
  9. 9 Desmantelan un laboratorio clandestino en Sax donde una red colombiana extraía cocaína importada en pulpa de fruta
  10. 10 Los barrios de Alicante se preparan para más obras: toldos en el centro, nuevos museos y peatonalización de calles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Nuevo teléfono gratis para los servicios sociales de Alicante

Nuevo teléfono gratis para los servicios sociales de Alicante