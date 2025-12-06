Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Lucía Tenza e Irene Martínez, al centro de la imagen, nuevas Reinas de las fiestas de barrios y partidas de Alicante. TA

Lucía Tenza e Irene Martínez, nuevas reinas de las fiestas de barrios y partidas de Alicante

Las representantes del barrio de Rabasa y de la partida de El Rebolledo han recibido sus respectivas coronas de manos del alcalde

Pau Sellés

Pau Sellés

Alicante

Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:48

Comenta

Alicante ha elegido este jueves a Lucía Tenza e Irene Martínez como Reinas de las fiestas de barrios y partidas para 2026, al término del espectáculo 'Fragancia', que se ha desarrollado en el Centro de Tecnificación Pedro Ferrándiz, organizado por la Fafba.

El alcalde Luis Barcala ha colocado las coronas acreditativas a las representantes del barrio de Rabasa y de la partida de El Rebolledo, en presencia del presidente de la Federación, Juan Antonio Javaloyes.

Criminóloga y estudiante de primaria

Lucía Tenza Díaz tiene 22 años y cuenta un grado en Criminología por la Universidad de Alicante. Irene Martínez Seller tiene nueve años y estudia Primaria. La proclamación está programada para el sábado 17 de enero. El jurado que las ha elegido lo han conformado Pedro Torregrosa, Sagrario Magro, Juan González, Antonio Manuel Mas y Andrea Postigo.

Momento de la coronación de Irene Martínez Seller. TA

El espectáculo de elección lo han presentado Mari Carmen Franch (Fiestas Patronales de San José, Villafranqueza), María José Molina (Fiestas Patronales Barrio de San Agustín) y Yolanda Asensi (Fiestas Patronales Monnegre d´Abaix).

Lucía Tenza e Irene Martínez toman el relevo de las Reinas 2025, Isabel Soriano y Noa Cutillas. La relación de estos cargos se completa en 2023 con Estela Díaz (Fontcalent) y Lucía Fernández (San José, de Villafranqueza); y en 2024, Macarena Fernández (Princesa Mercedes) y Daniela López (San Francisco Javier-La Florida).

