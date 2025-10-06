La familia franciscana celebra su V almuerzo solidario El dinero conseguido irá para Cáritas y fondos comedor y becas para el colegio

Todo Alicante Alicante Lunes, 6 de octubre 2025, 11:40 Comenta Compartir

El V Almuerzo Solidario de la Familia Franciscana, organizado por la obra social El Pan de la Fraternidad del Colegio y Cofradía, ha recaudado un total de 1.440 euros. Los fondos serán destinados a diversos proyectos tales como el de Cáritas de la Parroquia o para becas de comedor y libros del Colegio San Antonio de Padua-Franciscanos de Alicante.

Un día especial por la cifra recaudada, pero mucho más especial por lo vivido en esta mañana de domingo. A las 10 de la mañana empezaron con una misa de campaña oficiada por el consiliario, reverendo Alfonso González Diaz-Crespo.

Miembros de la Cofradía, claustro de profesores y PAS disfrutando de un día lleno de solidaridad en el que todas las actuaciones y la mayoría de lo ofrecido ha sido generosamente donado.

A lo largo de toda la mañana han pasado por el patio del pequeño colegio unas 500 personas. Familias, alumnos y antiguos alumnos del cole, amigos, hermanos de otras cofradías, de la parroquia, a la que también agradece su generosa donación.

También agradecidos a la participación altruista de todas las personas que han hecho posible este día, pequeños comercios, asociaciones, padres, profesores y cofrades: Medina Magic, Cuentacuentos Chelo Lencina, Escuadrón Fénix de Alicante y Grupo de Danzas Postiguet, entre otros. También a todas las personas que hicieron posible su colaboración.

Por su parte, las Hogueras también se volcaron con la iniciativa soidaria: Hoguera Santa Isabel con 2 paellas; Foguera San Fernando con café y tortillas; Fiestas Patronales Princesa Mercedes, Hoguera Princesa Mercedes y Hoguera Sagrada Familia o San Roque Fiestas Tradicionales de Alicante.

Temas

Cáritas