Diversitat pierde la gestión del Orienta al acumular deudas con Hacienda

Diversitat Col·lectiu de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals, una de las entidades referentes en materia de igualdad de derechos del colectivo en la provincia, ya no gestionará el servicio Orienta en Alicante. La entidad ha renunciado a continuar con la coordinación tras acumular deudas con la Hacienda Pública, según ha hecho público la Generalitat.

No obstante, El Gobierno valenciano ha ratificado este martes por la mañana la continuidad del servicio público de atención integral, asesoramiento y apoyo al colectivo LGTBIQ+. «No se va a dejar a ninguna persona LGTBIQ+ de la provincia de Alicante sin atención ni acompañamiento», han destacado en un comunicado desde la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda.

Por este motivo, se han activado los mecanismos administrativos necesarios para garantizar la atención a las personas usuarias mientras se tramita el procedimiento para la nueva adjudicación de la acción concertada.

Transición ordenada y servicio de urgencia

Según ha comunicado Diversitat a la Dirección General de Diversidad de la Conselleria, la decisión de cesar en la gestión del servicio público responde a la imposibilidad de cumplir con el artículo 7 del Decreto 181/2017, que regula los requisitos exigidos a las entidades para contratar con la Administración. En este caso, la asociación LGTBI+ más grande de Alicante no se encuentra al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Nada más recibir la notificación de la actual entidad gestora, el equipo de la Dirección General se ha puesto a trabajar para activar soluciones de urgencia que permitan continuar prestando el servicio sin interrupciones.

Por su parte, Diversitat ha expresado su disposición a colaborar con la Generalitat para garantizar una transición ordenada y evitar cualquier afectación a las personas usuarias. La Administración autonómica, a su vez, ha reiterado su compromiso de mantener la atención y el acompañamiento que venían recibiendo hasta ahora.