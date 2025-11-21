A El Corte Inglés le gusta Navidad

Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Un espectacular tapiz de más de 1.500 m² de fachada y 200.000 luces LED alumbran el centro de Maisonnave

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:29

El Corte Inglés se ha unido con el resto de Alicante a la bienvenida de la Navidad con el encendido de sus centros comerciales en Maisonnave. Un acto muy especial en el que niños de la unidad de Oncología Infantil ha sido los encargados de pulsar el botón que encenderá oficialmente la Navidad, iluminando las fachadas del centro.

Todo un espectáculo, que ha tenido un prólogo musical con la actuación de los niños del coro Musiquetos del Colegio Maristas de Alicante, acompañados por su director musical, Álex Huertas, quienes han interpretado villancicos y música tradicional navideña mientras se ha narrado un cuento narrado a ritmo de música, creando un ambiente lleno de emoción y espíritu navideño.

El encendido ha dejado ver el espectacular tapiz de más de 1.500 m² de fachada y 200.000 luces LED, así como a las marquesinas decoradas con una cascada de 300 guirnaldas y más de medio millón de luces.

