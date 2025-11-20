Cientos de niños celebran en Alicante el Día de la Infancia Alumnos de Primaria y usuarios de los centros participan este jueves en esta iniciativa organizada por Bienestar Social en la avenida de la Constitución

Todo Alicante Alicante Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:06 Comenta Compartir

Cientos de niños están participando este jueves en la jornada lúdica, cultura y de concienciación organizada por la Concejalía de Bienestar Social en la avenida de la Constitución para celebrar el Día Mundial de la Infancia, con un programa que incluye multitud de talleres y actividades lúdicas y artísticas y en la que colaboran distintas entidades.

El objetivo de esta jornada es promover y sensibilizar sobre los derechos de la infancia y adolescencia, así como facilitar información sobre los recursos de prevención e intervención con la infancia y adolescencia desde los servicios sociales municipales, en un ambiente lúdico. En este sentido, además de ofrecer a los niños alicantinos una jornada divertida de convivencia y de concienciación, se han dado a conocer los 18 centros municipales socieducativos con los que cuenta el municipio de Alicante, dirigidos a niños y adolescentes de 6 a 17 años y configurados como espacios seguros de prevención, de convivencia y participación que ofrecen actividades gratuitas de ocio dirigido a la infancia.

La jornada lúdica y de concienciación organizada por el Día de la Infancia, contará a lo largo del día con la asistencia de 120 alumnos de centros educativos de la ciudad en horario lectivo y con usuarios de los diferentes centros municipales socioeducativos de la ciudad en horario no lectivo, así como con distintas entidades sociales.

El programa incluye actuaciones artísticas dirigidas a público infantil y juvenil (musical y cuentacuentos), así como talleres adaptados a las diferentes edades, juegos gigantes, fotomatón, realidad virtual, animación, almuerzo y merienda (fruta de Mercalicante por la mañana y chocolatada por la tarde).

Se trabajan, a través de los diferentes talleres preparados para la jornada, temas esenciales como el cuidado de la ciudad, la importancia del reciclaje y la concienciación para un mundo más sostenible.

La programación se completará este viernes, 21 de noviembre, con una jornada formativa en El Claustro, dirigida a profesionales, en la que se expondrá la labor de los equipos de intervención de los Servicios Sociales municipales y otros servicios de intervención específica de atención a la infancia, adolescencia y familias, como es el caso del Equipo de acogimientos o los Equipos Específicos de Intervención con Infancia y Adolescencia (EEIIA) .