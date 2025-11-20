Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Los chavales disfrutan en una atracción de realidad virtual. TA

Cientos de niños celebran en Alicante el Día de la Infancia

Alumnos de Primaria y usuarios de los centros participan este jueves en esta iniciativa organizada por Bienestar Social en la avenida de la Constitución

Todo Alicante

Todo Alicante

Alicante

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:06

Cientos de niños están participando este jueves en la jornada lúdica, cultura y de concienciación organizada por la Concejalía de Bienestar Social en la avenida de la Constitución para celebrar el Día Mundial de la Infancia, con un programa que incluye multitud de talleres y actividades lúdicas y artísticas y en la que colaboran distintas entidades.

El objetivo de esta jornada es promover y sensibilizar sobre los derechos de la infancia y adolescencia, así como facilitar información sobre los recursos de prevención e intervención con la infancia y adolescencia desde los servicios sociales municipales, en un ambiente lúdico. En este sentido, además de ofrecer a los niños alicantinos una jornada divertida de convivencia y de concienciación, se han dado a conocer los 18 centros municipales socieducativos con los que cuenta el municipio de Alicante, dirigidos a niños y adolescentes de 6 a 17 años y configurados como espacios seguros de prevención, de convivencia y participación que ofrecen actividades gratuitas de ocio dirigido a la infancia.

Imagen principal - Cientos de niños celebran en Alicante el Día de la Infancia
Imagen secundaria 1 - Cientos de niños celebran en Alicante el Día de la Infancia
Imagen secundaria 2 - Cientos de niños celebran en Alicante el Día de la Infancia

La jornada lúdica y de concienciación organizada por el Día de la Infancia, contará a lo largo del día con la asistencia de 120 alumnos de centros educativos de la ciudad en horario lectivo y con usuarios de los diferentes centros municipales socioeducativos de la ciudad en horario no lectivo, así como con distintas entidades sociales.

El programa incluye actuaciones artísticas dirigidas a público infantil y juvenil (musical y cuentacuentos), así como talleres adaptados a las diferentes edades, juegos gigantes, fotomatón, realidad virtual, animación, almuerzo y merienda (fruta de Mercalicante por la mañana y chocolatada por la tarde).

Se trabajan, a través de los diferentes talleres preparados para la jornada, temas esenciales como el cuidado de la ciudad, la importancia del reciclaje y la concienciación para un mundo más sostenible.

La programación se completará este viernes, 21 de noviembre, con una jornada formativa en El Claustro, dirigida a profesionales, en la que se expondrá la labor de los equipos de intervención de los Servicios Sociales municipales y otros servicios de intervención específica de atención a la infancia, adolescencia y familias, como es el caso del Equipo de acogimientos o los Equipos Específicos de Intervención con Infancia y Adolescencia (EEIIA) .

