Barcala asume la portavocía de Asuntos Globales del Consejo de Municipios y Regiones de Europa El alcalde de Alicante busca dar voz a los municipios en las instituciones internacionales

Tere Compañy Martínez Alicante Jueves, 4 de diciembre 2025, 16:14

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha sido designado como portavoz de Asuntos Globales del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE). El primer edil se convierte así en la voz de los municipios en esta institución internacional en la que ha participado como presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la FEMP.

El primer edil ha agradecido «la confianza para ejercer esta importante responsabilidad tanto por parte de la FEMP como de la CMRE» y ha señalado que «queda mucho por hacer para defender y dar voz a los municipios, que son los que están más cerca de los ciudadanos, también en el ámbito europeo y mundial». «Si los municipios somos más fuertes y tenemos más voz, Alicante también será más fuerte y saldrá beneficiada porque siempre es bueno tener representantes en este tipo de organismos», ha declarado Barcala.

En la cumbre de líderes del Consejo de Municipios y Regiones de Europa se han debatido las políticas para fortalecer el peso de los gobiernos locales y regionales en el ámbito europeo y también han abordado un nuevo organigrama en el que se encuentra la portavocía de Asuntos Globales, de nueva creación, para la que ha sido elegido el alcalde de Alicante.

La Comisión de Asuntos Globales otorga visibilidad política al papel internacional de las asociaciones locales y regionales de Europa. Su cartera incluye las alianzas internacionales, la cooperación descentralizada, la sensibilización y la participación en iniciativas de acción exterior de la UE, como el Global Gateway de la Unión Europea y las relaciones con las instituciones como la Comisión Europea y el Congreso de Poderes Locales y Regionales.

Según explican desde la CMRE «al poner de relieve la contribución de ciudades, pueblos y regiones al desarrollo sostenible, la democracia y los derechos humanos, el portavoz refuerza la influencia del CMRE en las agendas globales y en Europa, y consolida el impacto de 'Platforma' como la voz colectiva de los gobiernos locales y regionales comprometidos con el trabajo en alianza de los gobiernos locales en la defensa de la autonomía local».