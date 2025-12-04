Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Barcala en el Consejo de Municipios y Regiones de Europa. AA

Barcala asume la portavocía de Asuntos Globales del Consejo de Municipios y Regiones de Europa

El alcalde de Alicante busca dar voz a los municipios en las instituciones internacionales

Tere Compañy Martínez

Tere Compañy Martínez

Alicante

Jueves, 4 de diciembre 2025, 16:14

Comenta

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha sido designado como portavoz de Asuntos Globales del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE). El primer edil se convierte así en la voz de los municipios en esta institución internacional en la que ha participado como presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la FEMP.

El primer edil ha agradecido «la confianza para ejercer esta importante responsabilidad tanto por parte de la FEMP como de la CMRE» y ha señalado que «queda mucho por hacer para defender y dar voz a los municipios, que son los que están más cerca de los ciudadanos, también en el ámbito europeo y mundial». «Si los municipios somos más fuertes y tenemos más voz, Alicante también será más fuerte y saldrá beneficiada porque siempre es bueno tener representantes en este tipo de organismos», ha declarado Barcala.

En la cumbre de líderes del Consejo de Municipios y Regiones de Europa se han debatido las políticas para fortalecer el peso de los gobiernos locales y regionales en el ámbito europeo y también han abordado un nuevo organigrama en el que se encuentra la portavocía de Asuntos Globales, de nueva creación, para la que ha sido elegido el alcalde de Alicante.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

La Comisión de Asuntos Globales otorga visibilidad política al papel internacional de las asociaciones locales y regionales de Europa. Su cartera incluye las alianzas internacionales, la cooperación descentralizada, la sensibilización y la participación en iniciativas de acción exterior de la UE, como el Global Gateway de la Unión Europea y las relaciones con las instituciones como la Comisión Europea y el Congreso de Poderes Locales y Regionales.

Según explican desde la CMRE «al poner de relieve la contribución de ciudades, pueblos y regiones al desarrollo sostenible, la democracia y los derechos humanos, el portavoz refuerza la influencia del CMRE en las agendas globales y en Europa, y consolida el impacto de 'Platforma' como la voz colectiva de los gobiernos locales y regionales comprometidos con el trabajo en alianza de los gobiernos locales en la defensa de la autonomía local».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Acordonan una calle del centro por una grieta en uno de los edificios más emblemáticos de Alicante
  2. 2 El asesino de Oriana mandó un mensaje de texto a su cuñado antes de ahorcarse
  3. 3 El nuevo Consell de Pérez Llorca: once consellerias, tres vicepresidencias y Barrachina de portavoz
  4. 4 Alicante decreta luto oficial por el asesinato de Oriana
  5. 5 Alicante duplica las ayudas para bebés y alquiler joven: así cambian los Presupuestos
  6. 6 Alerta amarilla por viento en la provincia de Alicante
  7. 7 Sin abrigo, esquíes ni botas: así quería ascender un alicantino un pico de más de dos mil metros en La Rioja
  8. 8 Monsalve apunta al once del Hércules tres meses después
  9. 9 Casi 400 afectados por una estafa masiva de una clínica estética de Elche mediante la venta de falsos bonos de tratamientos
  10. 10 La hoguera Alfonso el Sabio plantará nuevos racós y un mercadillo en estas calles del centro de Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Barcala asume la portavocía de Asuntos Globales del Consejo de Municipios y Regiones de Europa

Barcala asume la portavocía de Asuntos Globales del Consejo de Municipios y Regiones de Europa