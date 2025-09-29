Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente El aeropuerto de Alicante-Elche se queda sin cuatro vuelos semanales a Islandia tras el cierre de una aerolínea
Menores de equipos de judo en el Centro de Tecnificación. AA

Ayudas a las escuelas deportivas de iniciación de 25 clubes de Alicante

El Ayuntamiento destina 175.500 euros en dos años a formación

Alicante

Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:00

Alicante destinará 175.500 euros en dos años -ejercicios 2025 y 2026- en ayudas a las escuelas deportivas de iniciación de 25 clubs, como tiene previsto aprobar la Junta de Gobierno municipal de este martes 30 de septiembre. El conjunto de esas ayudas oscila entre los 18.000 euros que percibirá el Club Atletismo Apol-Ana y los 2.000, respectivamente, del Club Deportivo San Blas, Lucentum Hockey Club y Akra Bárbara Club Rugby. Para cada uno de los ejercicios se destina un importe de 87.750 euros.

Los 25.500 euros destinados al Apol-Ana se determinan teniendo en cuenta que esta entidad deportiva solicitó ayudas para atletismo, atletismo adaptado y triatlón. En este caso, y respectivamente para cada una de esas actividades, se le han concedido, 5.000, 18.000 y 2.500 euros. Treinta y una solicitudes se han presentado a esta convocatoria de la que seis, por distintos motivos, han sido excluidas. El plazo de realización de estas escuelas deportivas de iniciación abarca los ocho meses que van desde octubre de 2025 a mayo de 2026. No hubo oferta alguna para las escuelas deportivas de iniciación en defensa personal, fútbol-playa, hockey patines y tenis-playa.

Manuel Villar, concejal de Deportes, ha explicado que «estas ayudas al fomento del deporte de base contribuyen a la formación de futuros deportistas y ponen en valor la tarea que desarrollan los clubes». Al tiempo, ha reseñado que «el objetivo de estas subvenciones es contribuir a la promoción y difusión de la práctica deportiva dirigida tanto a colectivos vulnerables como a jóvenes, ya sea fomentando su participación en deportes minoritarios como facilitando el acceso a su ejercicio, ayudando a sufragar parte de los gastos que ocasionan la ejecución de esas actividades».

Las modalidades deportivas subvencionadas son las siguientes: ajedrez, atletismo, atletismo adaptado, badminton, baloncesto, balonmano, ciclismo -MTB-, esgrima, fútbol-sala, gimnasia artística, gimnasia rítmica, hockey hierba-sala, judo, kárate, natación artística, pádel, rugby, taekwondo, tenis, de mesa, tiro con arco, triatlón, voley y voley playa.

