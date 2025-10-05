Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente Una patera llega al Cabo de la Huerta de Alicante con una decena de jóvenes migrantes a bordo
Manifestación de motoristas en Alicante.
Manifestación de motoristas en Alicante. AM

Manifestación sobre dos ruedas en Alicante: los motoristas se rebelan contra la DGT

Denuncian el «acoso institucional» del Gobierno, al que acusan de actuar «con imprudencia y falta de criterio legal y moral»

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Domingo, 5 de octubre 2025, 12:51

Comenta

El asfalto de Alicante ha temblado este domingo con el rugido de cientos de motocicletas. Bajo el La Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas (IMU) ha convocado una gran manifestación que ha recorrido las principales calles y avenidas de la ciudad para denunciar lo que consideran una situación de «acoso» parte de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Los manifestantes, con pitadas y pancartas, han exigido mayor respeto, seguridad y justicia en la carretera, reclamando que la seguridad vial deje de ser, según sus palabras, «una fuente de ingresos disfrazada de protección».

Entre las principales demandas, el colectivo pie más inversión en la conservación de carreteras y calles, denunciando el mal estado del firme y la falta de medidas para proteger los guardarraíles para «evitar las muertes, amputaciones y lesiones graves».

Otras de las reivindicaciones son la retirada de la obligatoriedad del chaleco airbag, la formación «con rigor y base técnica» de los agentes de la autoridad, además de que estos «tengan el mismo tratamiento que el resto de ciudadanos pudiendo ser denunciados cuando se actúa en contra de nuestro ordenamiento jurídico, derechos y sus obligaciones».

La protesta también ha apuntado directamente a la DGT, a la que acusan de «falta de transparencia» en la gestión de sus cuentas. «Exigimos que muestren a Hacienda y a los ciudadanos dónde está nuestro dinero. La DGT debe cumplir la ley como todos», ha expresado IMU.

La manifestación de motoristas en Alicante ha arrancado en la calle Foguerer José Romeu hasta llegar a la avenida de Alcoi y la plaza de España antes de acceder el centro de la ciudad por la Rambla de Méndez Núñez.

Tras ello, han tomado el paseo del puerto hasta la avenida Óscar Esplá donde han subido hasta la avenida de Salamanca para desembocar por Luceros y protestar frente a la Subdelagación del Gobierno en la plaza de la Montañeta.

