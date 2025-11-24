Alicante recibe el aplauso de la Real Academia por un año que ha consagrado su identidad gastronómica El reconocimiento como Capital Española de la Gastronomía celebra la complicidad entre productores, cocineros y ciudad

Tere Compañy Martínez Alicante Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:04 Comenta Compartir

La Real Academia de la Gastronomía Española ha puesto este lunes el broche simbólico al año en el que Alicante se ha reivindicado como territorio de sabor. El Salón Azul ha reunido al alcalde, Luis Barcala; a los presidentes de las academias española y valenciana, Luis Suárez de Lezo y Sergio Terol; a concejales y a buena parte del sector turístico y hostelero de la ciduad, que no han querido perderse un reconocimiento que sienten como propio.

Barcala ha subrayado que «se han cumplido con creces los objetivos marcados» en una capitalidad que, asegura, «ha sido un éxito indiscutible para la ciudad, para el turismo y para la hostelería». Un año que —ha dicho— también ha servido para rendir homenaje «a productores, mercados y profesionales que sostienen la identidad gastronómica de Alicante». El alcalde ha insistido en que este impulso «ha ayudado a internacionalizar la marca» y ha adelantado que la complicidad con el sector «seguirá más allá del relevo de enero en Fitur», porque «nos seguimos sintiendo capital gastronómica».

Varios momentos del acto. Shootori

Luis Suárez de Lezo, presidente de la Academia Española, ha descrito el año como «fantástico» y ha invitado al Ayuntamiento a seguir «situando la gastronomía en el centro, donde genera bienestar y futuro». Ha recordado el peso del sector a nivel nacional —«el 27% del PIB y el 31% del empleo»— y ha querido subrayar el privilegio del producto mediterráneo, moldeado por el clima, pero sostenido «por generaciones de esfuerzo y talento».

Sergio Terol, presidente de la Academia Valenciana, ha puesto el acento en el alma diversa de la ciudad: «Alicante es un crisol de culturas que han tejido un recetario rico, mestizo y profundamente nuestro». La concejala Lidia López ha recogido esa idea y ha defendido que este título «es un orgullo colectivo que reconoce al territorio, a su identidad y a un sector que ha demostrado que sabe crecer y transformarse». «Alicante vive un momento extraordinario —ha añadido— y su gastronomía es un símbolo de lo que somos».

Entre el público, representantes de asociaciones turísticas y hosteleras —APHA, APHEA, ARA, MEG o la DOP Vinos de Alicante— y chefs como Pablo Montoro y Dani Frías, entre otros, han acompañado el acto, que ha tenido el aroma de una comida a fuego lento.

Menús de las Jornadas Gastronómicas de Alicante

uedan apenas cinco días para que el Ayuntamiento ponga fin a las Jornadas Gastronómicas de Alicante Capital Española de la Gastronomía. Un evento en el que 44 restaurantes de la ciudad ofrecen un menú especial desde 25 euros que permite disfrutar de la cocina alicantina desde todos los puntos de vista.

Una oportunidad única para descubrir por qué la gastronomía alicantina se ha convertido en un referente del buen comer.