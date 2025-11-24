Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La corporación municipal con los representantes de las academias. Shootori

Alicante recibe el aplauso de la Real Academia por un año que ha consagrado su identidad gastronómica

El reconocimiento como Capital Española de la Gastronomía celebra la complicidad entre productores, cocineros y ciudad

Tere Compañy Martínez

Tere Compañy Martínez

Alicante

Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:04

Comenta

La Real Academia de la Gastronomía Española ha puesto este lunes el broche simbólico al año en el que Alicante se ha reivindicado como territorio de sabor. El Salón Azul ha reunido al alcalde, Luis Barcala; a los presidentes de las academias española y valenciana, Luis Suárez de Lezo y Sergio Terol; a concejales y a buena parte del sector turístico y hostelero de la ciduad, que no han querido perderse un reconocimiento que sienten como propio.

Barcala ha subrayado que «se han cumplido con creces los objetivos marcados» en una capitalidad que, asegura, «ha sido un éxito indiscutible para la ciudad, para el turismo y para la hostelería». Un año que —ha dicho— también ha servido para rendir homenaje «a productores, mercados y profesionales que sostienen la identidad gastronómica de Alicante». El alcalde ha insistido en que este impulso «ha ayudado a internacionalizar la marca» y ha adelantado que la complicidad con el sector «seguirá más allá del relevo de enero en Fitur», porque «nos seguimos sintiendo capital gastronómica».

Varios momentos del acto. Shootori
Imagen principal - Varios momentos del acto.
Imagen secundaria 1 - Varios momentos del acto.
Imagen secundaria 2 - Varios momentos del acto.

Luis Suárez de Lezo, presidente de la Academia Española, ha descrito el año como «fantástico» y ha invitado al Ayuntamiento a seguir «situando la gastronomía en el centro, donde genera bienestar y futuro». Ha recordado el peso del sector a nivel nacional —«el 27% del PIB y el 31% del empleo»— y ha querido subrayar el privilegio del producto mediterráneo, moldeado por el clima, pero sostenido «por generaciones de esfuerzo y talento».

Sergio Terol, presidente de la Academia Valenciana, ha puesto el acento en el alma diversa de la ciudad: «Alicante es un crisol de culturas que han tejido un recetario rico, mestizo y profundamente nuestro». La concejala Lidia López ha recogido esa idea y ha defendido que este título «es un orgullo colectivo que reconoce al territorio, a su identidad y a un sector que ha demostrado que sabe crecer y transformarse». «Alicante vive un momento extraordinario —ha añadido— y su gastronomía es un símbolo de lo que somos».

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Entre el público, representantes de asociaciones turísticas y hosteleras —APHA, APHEA, ARA, MEG o la DOP Vinos de Alicante— y chefs como Pablo Montoro y Dani Frías, entre otros, han acompañado el acto, que ha tenido el aroma de una comida a fuego lento.

Menús de las Jornadas Gastronómicas de Alicante

uedan apenas cinco días para que el Ayuntamiento ponga fin a las Jornadas Gastronómicas de Alicante Capital Española de la Gastronomía. Un evento en el que 44 restaurantes de la ciudad ofrecen un menú especial desde 25 euros que permite disfrutar de la cocina alicantina desde todos los puntos de vista.

Una oportunidad única para descubrir por qué la gastronomía alicantina se ha convertido en un referente del buen comer.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet activa la alerta amarilla este lunes en la provincia de Alicante
  2. 2 Vientos de 129 kilómetros por hora sacuden un municipio de Alicante horas antes de que la Aemet active la alerta amarilla
  3. 3 Los primeros copos de nieve asoman en las montañas de un municipio de Alicante
  4. 4 Un coche arde en plena carretera N-332 de Torrevieja tras ser embestido por detrás
  5. 5 La ciudad de Alicante se blinda por la alerta amarilla: cierra los castillos y protege el Belén gigante por riesgo de viento
  6. 6 Huelga de los trenes Iryo entre Alicante y Madrid durante el Black Friday y el puente de diciembre
  7. 7 Detenido por conducir un camión sin carné ni papeles en El Campello y la empresa se expone a una multa de hasta 100.000 euros
  8. 8 Rescatan a dos hombres secuestrados en Almoradí tras ser torturados en un descampado
  9. 9 Tensión en el Rico Pérez: el Hércules CF explica por qué expulsaron a varios aficionados del estadio
  10. 10 Roba el aire acondicionado de un colegio de Alicante y deja su documento de identidad como pista

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Alicante recibe el aplauso de la Real Academia por un año que ha consagrado su identidad gastronómica

Alicante recibe el aplauso de la Real Academia por un año que ha consagrado su identidad gastronómica