Estos son los restaurantes que se suman a las Jornadas Gastronómicas de Alicante con menús especiales desde 25 euros
Entre todos reflejan la diversidad de sabores que convierten a la provincia en un referente gastronómico
A.H.
Alicante
Martes, 4 de noviembre 2025, 17:22
Un total de 44 restaurantes participan desde este miércoles, 5 de noviembre, en las Jornadas Gastronómicas Alicante Capital Española de la Gastronomía con menús especiales elaborados con productos alicantinos que se servirán hasta el próximo 30 de noviembre.
Cada local ha diseñado un menú especial con motivo de estas jornadas y entre todos reflejan la diversidad de sabores que hacen de Alicante un referente gastronómico. En los menús se pueden encontrar entrantes, plato principal -muchos de ellos arroces-, postre y bebida con recetas que van de las más tradicionales a las elaboraciones más innovadoras. Los precios van desde los 25 a los 95 euros, con la mayoría en el rango de los 30 a los 50 euros.
El Patronato Municipal de Turismo Alicante City&Beach, Turisme Comunitat Valenciana y Capital Española de la Gastronomía impulsan esta iniciativa para ensalzar la cocina, la creatividad y el buen hacer del sector hostelero local. Una celebración del sabor, la tradición y el talento gastronómico que hacen de Alicante un destino único en el año en que la ciudad ostenta el título de Capital Española de la Gastronomía.
Los restaurantes participantes:
-
2&3 Gastrobar
-
Airén Bodega
-
Alma Cocina Viajera
-
Alma de Barra
-
Béton Brut
-
Casa Pepe
-
César Anca
-
Chaflán Luceros
-
Chaflán O 'Donell
-
Cheos, El Mincho
-
El Verde
-
Estiu
-
Fondillón Hospes Amérigo
-
Gastrobar Jorge
-
Hotel Boutique Calas Alicante
-
K La Iaia
-
Koiné Bistró
-
La Cuina de Nico
-
La Ereta
-
La Marmita alicantina
-
La Sastrería
-
La Terreta Gastrobar
-
La Terreta Gourmet Castaños
-
La Vendimia taberna
-
L' Arruz c/San Francisco
-
L' Arruz c/Portugal
-
Nou Pinet
-
Orma
-
Plaza Canalla
-
Plëgat by Nanín Pérez
-
Puntapiedra
-
Racó del Pla Alicante
-
Racó del Pla La Condomina
-
Restaurante Diurno
-
Restaurante Pocardy
-
Trasluz Hotel Meliá Alicante
-
La Taverna del Racó del Pla
-
Riquelme
-
Sabolé centro
-
Sabolé Playa San Juan
-
Insensato
-
Santa Bar
-
Teselas
Puedes consultar los menús en: -https://jornadasalc.com/-