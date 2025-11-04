Estos son los restaurantes que se suman a las Jornadas Gastronómicas de Alicante con menús especiales desde 25 euros Entre todos reflejan la diversidad de sabores que convierten a la provincia en un referente gastronómico

Un total de 44 restaurantes participan desde este miércoles, 5 de noviembre, en las Jornadas Gastronómicas Alicante Capital Española de la Gastronomía con menús especiales elaborados con productos alicantinos que se servirán hasta el próximo 30 de noviembre.

Cada local ha diseñado un menú especial con motivo de estas jornadas y entre todos reflejan la diversidad de sabores que hacen de Alicante un referente gastronómico. En los menús se pueden encontrar entrantes, plato principal -muchos de ellos arroces-, postre y bebida con recetas que van de las más tradicionales a las elaboraciones más innovadoras. Los precios van desde los 25 a los 95 euros, con la mayoría en el rango de los 30 a los 50 euros.

El Patronato Municipal de Turismo Alicante City&Beach, Turisme Comunitat Valenciana y Capital Española de la Gastronomía impulsan esta iniciativa para ensalzar la cocina, la creatividad y el buen hacer del sector hostelero local. Una celebración del sabor, la tradición y el talento gastronómico que hacen de Alicante un destino único en el año en que la ciudad ostenta el título de Capital Española de la Gastronomía.

Los restaurantes participantes: 2&3 Gastrobar

Airén Bodega

Alma Cocina Viajera

Alma de Barra

Béton Brut

Casa Pepe

César Anca

Chaflán Luceros

Chaflán O 'Donell

Cheos, El Mincho

El Verde

Estiu

Fondillón Hospes Amérigo

Gastrobar Jorge

Hotel Boutique Calas Alicante

K La Iaia

Koiné Bistró

La Cuina de Nico

La Ereta

La Marmita alicantina

La Sastrería

La Terreta Gastrobar

La Terreta Gourmet Castaños

La Vendimia taberna

L' Arruz c/San Francisco

L' Arruz c/Portugal

Nou Pinet

Orma

Plaza Canalla

Plëgat by Nanín Pérez

Puntapiedra

Racó del Pla Alicante

Racó del Pla La Condomina

Restaurante Diurno

Restaurante Pocardy

Trasluz Hotel Meliá Alicante

La Taverna del Racó del Pla

Riquelme

Sabolé centro

Sabolé Playa San Juan

Insensato

Santa Bar

Teselas

Puedes consultar los menús en: -https://jornadasalc.com/-

