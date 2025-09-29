Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Primeros municipios de la provincia de Alicante que suspenden las clases por las lluvias y tormentas este martes
Presentación de la segunda edición de Alicante Futura Lab. TA

Alicante Futura Lab conecta las empresas con los perfiles tecnológicos emergentes

La segunda edición de su 'bootcamp' durará los próximos cuatro meses

Todo Alicante

Todo Alicante

Alicante

Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:35

La Agencia Local de Desarrollo Económico y Social del Ayuntamiento de Alicante (Impulsalicante) ha presentado este lunes en Alicante Emprende la segunda edición de Alicante Futura Lab la apuesta del consistorio para consolidar la ciudad como hub mediterráneo de innovación. Este 'bootcamp' intensivo de formación tecnológica conecta talento emergente con el ecosistema empresarial.

Esta nueva convocatoria se ha iniciado este lunes y se prolongará durante estos próximos cuatro meses. Participan de forma específica jóvenes con perfiles tecnológicos procedentes de formación profesional, universidad o egresados, «reforzando así la empleabilidad inmediata de un perfil muy concreto y altamente demandado por el mercado», explica la concejal de Empleo, Mari Carmen de España.

«Esta nueva edición ha conseguido ser un referente y reforzado su capitalidad provincial, brindando nuevas oportunidades relacionadas con la innovación a programadores de toda la provincia, a diferencia de ediciones anteriores, en las que los participantes eran mayoritariamente de la capital alicantina», ha resaltado la edil.

Nuevos retos para la innovación

La metodología, basada en retos, permite trabajar en el desarrollo de soluciones innovadoras aplicadas a necesidades reales de empresas, impulsando su capacitación práctica y facilitando la transición hacia el entorno profesional.

Durante la jornada inaugural, los asistentes han podido conocer a sus equipos y tutores, además de los proyectos que desarrollarán a lo largo de las próximas semanas. La programación se completa con charlas de especialización técnica impartidas por profesionales del sector, actividades de networking y un Showcase Day final, en el que los participantes presentarán sus soluciones ante empresas y potenciales reclutadores.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

El acto de inauguración se ha celebrado en Alicante Emprende (Mercalicante), uno de los espacios clave de Territorios Futura. «El bootcamp enmarcado dentro de la estrategia Alicante Futura, apuesta por la innovación y el talento digital, fomentando iniciativas que conectan a profesionales, empresas y administraciones con el objetivo de impulsar el sector tecnológico local. Este tipo de acciones refuerzan la presencia de Alicante entre las seis ciudades semifinalistas a Capital Europea de la Innovación 2025, como única ciudad española que opta a este reconocimiento» ha explicado la concejala.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los municipios de Alicante en alerta y en riesgo medio y alto por las tormentas del lunes
  2. 2 La alerta meteorológica deja sin clase a casi 20.000 alumnos en la provincia de Alicante
  3. 3 Climatología de la UA alerta de lluvias «muy fuertes» esta semana por la llegada de los restos del huracán Gabrielle
  4. 4 La Aemet eleva la alerta naranja a toda la provincia de Alicante por lluvias que podrán dejar más de 140 litros por m2
  5. 5 Fallece un motorista en Jijona en un accidente de tráfico
  6. 6 Las tormentas descargan con fuerza en el interior y el norte de Alicante con acumulados de más de 80 litros en unas horas
  7. 7 Tráfico zanja la polémica sobre quién tiene prioridad en el carril bici de la Explanada de Alicante
  8. 8 El aeropuerto de Alicante-Elche se queda sin cuatro vuelos semanales a Islandia tras el cierre de una aerolínea
  9. 9 El Hércules sigue atascado y el Rico Pérez pide la dimisión de Torrecilla (0-0)
  10. 10 Primeros municipios de la provincia de Alicante que suspenden las clases por las lluvias y tormentas este martes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Alicante Futura Lab conecta las empresas con los perfiles tecnológicos emergentes

Alicante Futura Lab conecta las empresas con los perfiles tecnológicos emergentes