Alicante Futura Lab conecta las empresas con los perfiles tecnológicos emergentes

La Agencia Local de Desarrollo Económico y Social del Ayuntamiento de Alicante (Impulsalicante) ha presentado este lunes en Alicante Emprende la segunda edición de Alicante Futura Lab la apuesta del consistorio para consolidar la ciudad como hub mediterráneo de innovación. Este 'bootcamp' intensivo de formación tecnológica conecta talento emergente con el ecosistema empresarial.

Esta nueva convocatoria se ha iniciado este lunes y se prolongará durante estos próximos cuatro meses. Participan de forma específica jóvenes con perfiles tecnológicos procedentes de formación profesional, universidad o egresados, «reforzando así la empleabilidad inmediata de un perfil muy concreto y altamente demandado por el mercado», explica la concejal de Empleo, Mari Carmen de España.

«Esta nueva edición ha conseguido ser un referente y reforzado su capitalidad provincial, brindando nuevas oportunidades relacionadas con la innovación a programadores de toda la provincia, a diferencia de ediciones anteriores, en las que los participantes eran mayoritariamente de la capital alicantina», ha resaltado la edil.

Nuevos retos para la innovación

La metodología, basada en retos, permite trabajar en el desarrollo de soluciones innovadoras aplicadas a necesidades reales de empresas, impulsando su capacitación práctica y facilitando la transición hacia el entorno profesional.

Durante la jornada inaugural, los asistentes han podido conocer a sus equipos y tutores, además de los proyectos que desarrollarán a lo largo de las próximas semanas. La programación se completa con charlas de especialización técnica impartidas por profesionales del sector, actividades de networking y un Showcase Day final, en el que los participantes presentarán sus soluciones ante empresas y potenciales reclutadores.

El acto de inauguración se ha celebrado en Alicante Emprende (Mercalicante), uno de los espacios clave de Territorios Futura. «El bootcamp enmarcado dentro de la estrategia Alicante Futura, apuesta por la innovación y el talento digital, fomentando iniciativas que conectan a profesionales, empresas y administraciones con el objetivo de impulsar el sector tecnológico local. Este tipo de acciones refuerzan la presencia de Alicante entre las seis ciudades semifinalistas a Capital Europea de la Innovación 2025, como única ciudad española que opta a este reconocimiento» ha explicado la concejala.