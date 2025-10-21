Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Alicante externaliza la redacción del nuevo PGOU con la previsión de tenerlo listo como mucho en 2029

Urbanismo contrata un equipo para redactar los estudios

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Martes, 21 de octubre 2025, 13:38

El Ayuntamiento de Alicante ha sacado a licitación un contrato para la redacción de estudios y trabajos técnicos vinculados a expedientes de planeamiento y de gestión urbanística del Plan General de Ordenanción Urbana (PGOU) que actualice el actual, que data de 1983. El presupuesto de licitación es de 797.363 euros por un plazo de dos años, con dos posibles prórrogas de un año cada una. Por tanto, la previsión es tener el documento definitivo, como mucho, en 2029.

Este contrato «permitirá al Ayuntamiento disponer de un equipo multidisciplinar para elaborar todo tipo de estudios preceptivos, lo que posibilitará una tramitación más ágil y eficaz de expedientes tan relevantes como el Plan General Estratégico y Plan de Ordenación Pormenorizada», informan fuentes municipales. El equipo redactor también será responsable de la revisión del Catálogo de Protecciones, así como «modificaciones puntuales del Plan General, planes especiales y otros instrumentos de planeamiento o gestión urbanística».

El Ayuntamiento de Alicante tiene actualmente en tramitación numerosos expedientes, tanto de planeamiento como de gestión urbanística, «que precisan para ser tramitados de la redacción de documentos técnicos (estudios, informes u otro tipo de documentación) cuya elevada complejidad requiere de habilitación y titulación técnica específica y experiencia profesional para poder abordarlos con las suficientes garantías». Por tanto, explican fuentes municipales, «la contratación de un servicio global para la elaboración de estos estudios permite ganar agilidad, eficacia y coherencia en la tramitación, al evitar que se tengan que realizar contrataciones individuales para cada expediente o estudio».

El nuevo equipo estará integrado por perfiles multidisciplinares, con licenciados o graduados en Arquitectura superior y técnica, Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniería Agrónoma, Derecho, Geografía, Ciencias Ambientales, Económicas, Arqueología y Sociología.

