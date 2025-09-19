Alicante se convierte en la cuna del Omegaball en España tras debutar en Orlando El director de Omegaball en España, Raúl Martínez, destaca que el nuevo deporte «ha venido para quedarse» y que Alicante será el punto de partida de un circuito nacional

El director de Omegaball en España asegura que Alicante será la cuna de este nuevo deporte en nuestro país.

Ismael Martinez Alicante Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:43 Comenta Compartir

El Omegaball, un deporte nacido en Estados Unidos y caracterizado por su dinamismo (tres equipos juegan al mismo tiempo en un campo circular con tres porterías), ha aterrizado en España con sello alicantino. Un grupo de jugadores de la provincia representó recientemente a nuestro país en Orlando, en el complejo deportivo ESPN Wide World of Sports, propiedad de Disney. Allí vivieron una experiencia que su director en España, fundador de la empresa Sport Leyendas, Raúl Martínez, define como «espectacular».

«Fue una gran responsabilidad ser los primeros en llevar la marca España a un país como Estados Unidos», recuerda. «Los americanos son los creadores de este deporte y aún nos queda mucho por aprender, pero la convivencia del equipo durante cinco días y el escenario donde se jugó hicieron de Orlando una experiencia histórica», comenta Raúl.

El debut internacional no hizo reforzar una idea, sino replicar la experiencia en casa. «Al terminar el evento ya pensábamos en cómo traerlo a Alicante», explica. No es casualidad. Fue precisamente en esta ciudad donde surgió la oportunidad de introducir el Omegaball en España tras descubrirlo en YouTube y conseguir su explotación exclusiva. «Queremos que Alicante quede como la cuna del Omegaball en nuestro país».

Equipo desplazado al torneo de Orlando, en el complejo deportivo ESPN Wide World of Sports. T.A.

La respuesta local, según el director, ha sido inmediata. «Todos nos preguntan qué es Omegaball, cuándo volvemos a jugarlo o cómo se practica. Desde fuera se percibe como un deporte muy divertido y rápido». Ese interés se suma a un plan estratégico: exhibiciones a corto plazo, un circuito nacional a medio plazo y, en el horizonte, un mundial con selección española. «Imaginamos dentro de cinco años a España compitiendo contra países como Argentina, Uruguay, Venezuela, Nigeria, Canadá o Australia, que ya están desarrollando Omegaball».

El proyecto cuenta con un fuerte componente educativo y social. «Es crucial entrar en universidades, colegios y clubes para enganchar a los jóvenes, porque este deporte conecta muy bien con ellos», subraya. «La media es de 20 a 25 goles por partido, no hay fueras de juego ni apenas faltas, y el ritmo es frenético». Además, la iniciativa busca implicar a empresas locales: «Sin apoyo de marcas no será posible consolidar este deporte. El primer evento nacional se hará en Alicante y queremos que las empresas se unan desde el principio».

Con este impulso, Omegaball se prepara para crecer en España desde Alicante, con la vista puesta en que la ciudad se convierta en epicentro de una revolución deportiva que apenas acaba de empezar.