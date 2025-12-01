Alicante constituye el Consejo Municipal de Personas con Diversidad Funcional Bienestar Social organiza la Semana de la Discapacidad, que tendrá como evento central una jornada de sensibilización este miércoles en la avenida de la Constitución

El Ayuntamiento de Alicante ha constituido este lunes el Consejo Municipal de Personas con Diversidad Funcional, un órgano consultivo que cuenta con representantes de las principales entidades sociales vinculadas con la discapacidad, así como de los grupos políticos de la Corporación Municipal y de las consellerias de Servicios Sociales y Sanidad.

Alicante celebra estos días la Semana de la Discapacidad, que ha comenzado con el despliegue de pancartas conmemorativas en los centros sociales. Esta semana tendrá como evento central una jornada de sensibilización y visibilización el próximo miércoles, 3 de diciembre, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Se desarrollará en la avenida de la Constitución, bajo el lema 'Alicante Capaz' y participarán una veintena de entidades del sector, así como centros educativos de Primaria, Secundaria y Formación Profesional de la ciudad.

León ha señalado que «la atención a la discapacidad y la promoción de la accesibilidad son transversales en todas las políticas que desarrolla este Ayuntamiento». En este sentido, una técnico de Bienestar Social ha desgranado algunas de las medidas adoptadas en diversos departamentos municipales, como la incorporación de 100 contenedores de materia orgánica accesibles en Limpieza y Gestión de Residuos; los proyectos Sinapsis o La Llavor Artística para personas con discapacidad desarrollados por Cultura; el Encuentro de Empleo para personas con discapacidad de la Agencia Local de Desarrollo; el Servicio de baño adaptado de Turismo y Playas; la Escuela Deportiva adaptada para menores en edad escolar, subvencionada por la concejalía de Deportes; el Plan de Itinerarios Peatonales de Alicante y el Plan de Accesibilidad de Hogueras, de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes; o la Plataforma automatizada de accesibilidad y usabilidad para la web municipal, de Nuevas Tecnologías.

La Concejalía de Bienestar Social, ha concretado, cuenta con un departamento de Promoción de la autonomía personal, que engloba programas de dependencia, salud mental y discapacidad como el Servicio de Ayuda a Domicilio, el Servicio de atención primaria básica a personas con discapacidad o el Servicio de atención específica a personas con problemas crónicos de salud mental.

El Consejo Municipal de Personas con Diversidad Funcional está compuesto por representantes de todos los grupos políticos de la Corporación Municipal; técnicos de Bienestar Social, Movilidad urbana y Agencia Local de Desarrollo; representantes de las consellerias de Servicios Sociales y Sanidad; y representantes de las entidades sociales Apsa, Apesoa, Cocemfe, Aebha, Adema, Anilia, Upapsa, Adadea, Apacv, y Aspali.