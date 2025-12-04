'El retrovisor' de À Punt plantea si hay que legalizar algunas drogas para acabar con el narcotráfico El programa analiza el debate que se mantiene abierto desde hace más de 30 años

T.A. Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:00 Comenta Compartir

El programa de À Punt 'El retrovisor' plantea, este viernes 6 de diciembre a las 21:45 horas, un debate que se mantiene abierto desde hace más de 30 años sobre la conveniencia o no de legalizar determinadas drogas para acabar con las mafias de narcotraficantes y la inseguridad ciudadana

Como cada semana, 'El retrovisor' plantea un tema de actualidad para saber cómo hemos cambiado los valencianos en los últimos 35 años. Este sábado 6 de diciembre a las 21:45 horas, el programa que presentan Josep Ramon Lluch y Anaïs Ordóñez habla de drogas y debate sobre si es el momento de legalizarlas, o no.

Igual que el tabaco y el alcohol están legalizados, hay voces que plantean que algunas drogas como por ejemplo el cannabis, la heroína o la cocaína podrían ser legales regularizando su venta y pagando impuestos. Estas voces argumentan que tal vez así se podría acabar con las mafias de narcotraficantes y el mercado negro.

En los años noventa, la heroína, la cocaína y el alcohol sacudían la sociedad y provocaban una profunda alarma social, ya que había familias destrozadas, inseguridad en las calles y miles de jóvenes enganchados a unas drogas que los aniquilaban como personas. El debate sobre la conveniencia o no de legalizar determinadas drogas como medida estratégica para combatir las mafias de traficantes o la violencia que generaban fue un tema del máximo interés que no se resolvió.

Hoy, tres décadas después, los peligros han cambiado de rostro: los móviles, los videojuegos, las apuestas en línea y las nuevas drogas sintéticas como por ejemplo el fentanilo son algunas de las nuevas adicciones que amenazan especialmente los jóvenes. Y en medio de este cambio, el debate sobre la legalización de las drogas continúa abierto.

Esos son los principales contenidos de El retrovisor de este 6 de diciembre, un programa que explora en los archivos de nuestra televisión pública de los últimos 20, 25 ó 30 años para mostrar como era de terrible el problema de las drogas hace algunas décadas comparando aquella situación con el momento actual, con la aparición de nuevas adicciones relacionadas con las redes sociales, el teléfono móvil o las nuevas drogas sintéticas.

Invitados

Entre los invitados del programa destacan a la mesa de expertos Héctor Brotons, abogado a favor de la legalización de las drogas; Alfredo López, presidente del centro de tratamientos de adicciones Artic; la psicóloga especializada en el tratamiento de adicciones Teresa Sanchis; Ana María Tébar, publicista y activista a favor de la legalización de las drogas, así como la profesora de educación secundaria Sandra Cáceres.

Además, contará con varios testimonios de personas que han sufrido los efectos de las drogas y que están en proceso de rehabilitación, con la viuda de un hombre alcohólico que tiene dos hijas también víctimas del alcoholismo, así como la historia de un ludópata o la de una gamer.

Temas

Drogas