El PSOE registra la solicitud de comparecencia de Zuckerberg y otros dos directivos de Meta

La petición se enmarca en la investigación derivada de «la posible violación masiva de la privacidad de millones de usuarios»

EP

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:20

Comenta

El PSOE ha registrado en el Congreso la solicitud de comparecencia del fundador y director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg; del jefe de operaciones (COO) de la compañía, Javier Oliván; y del director de Asuntos Públicos de Meta para España y Portugal, José Luis Zimmermann, ante «la posible violación masiva de la privacidad de millones de usuarios».

Así lo ha dado a conocer este jueves el PSOE en un comunicado, en el que detalla que, además, los socialistas han solicitado la comparecencia de expertos en la materia ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital de la Cámara Baja.

En este sentido, el PSOE ha explicado que estas peticiones de comparecencias «se derivan la información revelada por varios centros europeos sobre la posible violación de la privacidad de millones de usuarios en España y Europa».

Durante su participación en el IV Foro Metafuturo, que organiza Atresmedia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la apertura de una investigación para «esclarecer lo ocurrido, garantizar responsabilidades y proteger los derechos fundamentales que puedan haber sido vulnerados». «El Gobierno lo tiene claro: en España, la ley está por encima de cualquier algoritmo o gran tecnológica. Y quien vulnere nuestros derechos, pagará las consecuencias», afirmó.

En este contexto, el PSOE ha destacado que una investigación realizada por IMDEA Networks (España), la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) y la Universidad de Radboud (Países Bajos) reveló que «META utilizó durante casi un año un mecanismo oculto para rastrear la actividad web de usuarios de dispositivos Android a través de las aplicaciones de Facebook e Instagram».

«Este sistema permitía a la compañía registrar las páginas visitadas, incluso cuando los usuarios empleaban modo incógnito o VPN, y vincular esa información a sus perfiles personales en las plataformas de META: un espionaje silencioso sin ningún tipo de consentimiento explícito», han señalado los socialistas.

De confirmarse, según ha advertido el PSOE, «esta práctica supondría una violación de múltiples normativas europeas» como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la Directiva ePrivacy, la Ley de Mercados Digitales (DMA) y la Ley de Servicios Digitales (DSA). «META ya se enfrenta a demandas colectivas en Alemania, Estados Unidos y Canadá por hechos similares», ha concluido.

