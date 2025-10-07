Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga

Uno de los supuestos protagonistas del ataque discriminatorio también fue arrestado, pero por una orden de búsqueda y captura anterior

María José Díaz Alcalá

Martes, 7 de octubre 2025, 09:32

Iba a entrar a un supermercado de la capital malagueña cuando, supuestamente, comenzaron a increparla con insultos tránsfobos. La joven avisó de lo que estaba ocurriendo a su padre, que acabó detenido por golpear a uno de ellos en la cabeza con una barra de hierro, según han informado a este periódico distintas fuentes consultadas.

Ocurrió el pasado jueves 2 de septiembre, por la tarde, en Camino de la Loma de San Julián, en el distrito de Churriana. Una patrulla de la Policía Local que se encontraba próxima al lugar donde se desencadenó la trifulca fue requerida por un hombre con una herida sangrante en la cabeza.

Tras entrevistare con todas las partes, los agentes pudieron saber que la joven, de 22 años, al parecer, habría sido increpada con insultos homófobos por al menos dos hombres que se encontraban en la puerta del establecimiento al que ella se dirigía. La chica entonces decidió llamar a su familia, que estaba estacionada en un coche cerca, y contarle lo que había ocurrido.

Fue entonces cuando su padre y su hermano se bajaron del vehículo y, presuntamente, agredieron a los protagonistas del ataque discriminatorio. El progenitor, según las fuentes, reconoció que los golpeó con una barra metálica y, después, tiró el arma debajo de un coche.

Los agentes solicitaron una ambulancia para el herido que se encontraba en el lugar -el segundo se había marchado a la llegada de las Fuezas de Seguidad- y los sanitarios lo trasladaron a un hospital para que le dieran puntos de sutura. Tras identificarlo, los policías comprobaron que tenía en vigor una orden de búsqueda y detención, y quedó arrestado por este motivo.

Asimismo, el padre de la joven, de 49 años, resultó detenido por su presunta responsabilidad en un delito de lesiones. Ambos fueron puestos a disposición de la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación para el total esclarecimiento de los hechos, han precisado fuentes municipales.

