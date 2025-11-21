Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El consejero delegado de la compañía, Jordi Azorín, recoge el galardón. TA

Hidraqua recibe un reconocimiento del Colegio de Ingenieros Industriales por su trayectoria como empresa sostenible

El premio se le ha hecho entrega al consejero delegado de la compañía, Jordi Azorín, en la gala que la entidad profesional ha celebrado en Valencia con motivo de su 75 aniversario

Todo Alicante

Todo Alicante

Alicante

Viernes, 21 de noviembre 2025, 17:50

Comenta

Hidraqua, del grupo Veolia, ha recibido un reconocimiento a su trayectoria como empresa que apuesta por la sostenibilidad por parte del Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana (COIICV). El premio se le ha hecho entrega al consejero delegado de la compañía, Jordi Azorín, en la gala que la entidad profesional ha celebrado en la ciudad de Valencia con motivo de su 75 aniversario.

Tal como ha puesto en valor Azorín, «es un orgullo para nosotros recibir este premio que implica un reconocimiento de profesionales a nuestra trayectoria y nuestra contribución como entidad gestora del ciclo del agua en casi un centenar de municipios de la Comunitat Valenciana a su desarrollo, siempre con la innovación y la sostenibilidad como pilares fundamentales de nuestro trabajo».

De hecho, actualmente Hidraqua y sus empresas mixtas prestan servicio a más de 1.300.000 clientes en toda la Comunitat, al tiempo que apuesta por la puesta en marcha de proyectos que fomentan el uso del agua regenerada y la gestión hídrica inteligente a través de la digitalización. Así, tal como ha incidido su consejero delegado, «como empresa tenemos un fuerte compromiso con el desarrollo sostenible y el progreso ambiental y social de todos aquellos municipios que gestionamos, al tiempo que tratamos de avanzarnos a los retos que nos plantea el cambio climático y la necesidad de enfatizar en el ahorro hídrico».

Un ejemplo de ello son las propuestas en las que Hidraqua ha trabajado en los últimos años, vinculadas a la reducción de emisiones, el desarrollo de infraestructuras más resilientes, soluciones basadas en la naturaleza o el fomento del agua reutilizada, algunas de las cuales ya están demostrando su eficacia en el territorio. Así, el Parque inundable de La Marjal en Alicante, que este año ha cumplido 10 años, o el Parque Natural del Clot de Galvany de Elche son referentes ya de obras de ingeniería que, más allá de su función para evitar inundaciones en caso de lluvias torrenciales, se han convertido en nuevas zonas verdes para el disfrute de la ciudadanía.

Del mismo modo, el uso de agua regenerada para usos industriales, agrícolas o para evitar incendios es otro de los retos a los que Hidraqua se ha enfrentado con casos de éxito como el proyecto Guardian en el Parque Natural del Tùria; el Horizon CircSyst para el sector empresarial de Riba-roja de Túria o el proyecto B-WaterSmart, que se ha centrado en la optimización de la reutilización de agua en Alicante y el impulso de estrategias de economía circular.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Para lograr estos objetivos, Hidraqua otorga suma importancia a la colaboración público-privada y al contacto permanente con las instituciones municipales «porque eso nos ayuda a ser más eficientes», ha apuntado Azorín, quien también ha remarcado que «la acción social y la apuesta por la formación y la generación de oportunidades es otro de nuestros compromisos». De hecho, desde el Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana se ha reconocido también el trabajo de fin de máster de la ingeniera Sofía Pastor, quien ya forma parte del equipo de trabajo del centro de innovación que Hidraqua tiene en la ciudad de Benidorm.

Por todo ello, Jordi Azorín ha hecho hincapié en que «este tipo de reconocimientos, sobre todo los que vienen de un sector profesional como es el Colegio de Ingenieros Industriales, nos motivan para seguir avanzando en nuestro único propósito, que es el cuidado de las personas y del medio ambiente para garantizar un futuro mejor a las próximas generaciones».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un coche vuelca en un punto de Alicante cuya peligrosidad ya había sido advertida por los vecinos
  2. 2 Alicante y Valencia estarán conectadas en 50 minutos por Alta Velocidad durante 2027
  3. 3 La Aemet vuelve a activar la alerta amarilla en Alicante: lista de municipios con aviso
  4. 4 Beto Company: «Vamos a ser el Hércules de las cero excusas, hay que mandar siempre»
  5. 5 Desafío de la Cámara de Comercio al Ayuntamiento de Alicante a cuenta de la nueva sede en Panoramis
  6. 6 Vídeo: los bomberos sofocan el incendio de un barco en un puerto alicantino
  7. 7 Las cinco noticias más destacadas de este jueves 20 de noviembre en Alicante
  8. 8 Detenida en Alicante una gestora que desvió 800.000 euros de los planes de ahorro de una treintena de asegurados: así vació sus cuentas
  9. 9 Cae en Elche una célula que llegaba desde el extranjero en binomios, vaciaba casas y abandonaba España
  10. 10 La masa de aire ártico trae el invierno antes de tiempo a Alicante con temperaturas bajo cero en el interior

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Hidraqua recibe un reconocimiento del Colegio de Ingenieros Industriales por su trayectoria como empresa sostenible

Hidraqua recibe un reconocimiento del Colegio de Ingenieros Industriales por su trayectoria como empresa sostenible