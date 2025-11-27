La investigación médica de Alicante vive su gran noche con la I Gala Becas LUMED Las fundaciones COMA y Navarro-Tripodi reparten 170.000 euros en becas, entre las que destaca la I Ayuda Extraordinaria a la Investigación Médica de 50.000 euros, que ha recaído en Enrique de Madaria y Lorena María Bernal

Pau Sellés Alicante Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:32

La investigación médica de la provincia ha vivido este jueves 27 de noviembre uno de sus momentos más relevantes con la celebración de la I Gala Becas LUMED, un evento que ha reunido a la comunidad científica alicantina en el Auditorio del Palacio de Congresos del Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA). La cita, organizada por la Fundación del COMA (FUNCOMA) y la Fundación Navarro-Tripodi, ha buscado consolidarse como el gran punto de encuentro anual para reconocer y visibilizar el talento investigador de sello alicantino.

El acto ha estado marcado por el esperado anuncio del proyecto ganador de la 'I Ayuda Extraordinaria a la Investigación Médica', dotada con 50.000 euros gracias al mecenazgo de SEMECO. El galardón ha recaído en Lorena María Bernal y Enrique de Madaria, por un proyecto basado en biomarcadores para mejorar el diagnóstico de enfermedades pancreáticas. El proyecto ha sido seleccionado entre trece propuestas presentadas, todas «con sello alicantino y de gran calidad», como ha reconocido el presidente del COMA y de FUNCOMA, el Dr. Hermann Schwarz, minutos antes.

Ampliar Foto grupal de todos los galardonados con ayudas. Shootori

Tras recibir el premio, el doctor Madaria ha reconocido los problemas a los que se enfrenta la medicina para diagnosticar insuficiencias pancreáticas, algo que se pretende remediar con la investigación financiada. El facultativo se ha mostrado profundamente agradecido por los 50.000 euros de la ayuda, que también suponen el inicio en la carrera investigadora de su compañera de investigación, tal y como ella misma ha reconocido.

«No es un gasto, es una inversión»

El presidente del COMA y de FUNCOMA, el Dr. Hermann Schwarz, ha destacado que la gala es una «declaración de principios», porque «apostar por la investigación es comprometerse con los pacientes».

También ha puesto en valor que esta convocatoria de ayudas es la mejor dotada económicamente de todas las que ofrecen las entidades colegiales de España. «Apoyar la investigación no es un gasto, es una inversión», ha reconocido Schwarz.

Para dotar de mayor transparencia al proceso, todos esos proyectos han sido evaluados por una comisión externa al COMA. «Investigar no es un camino fácil. Supone un esfuerzo que pocas veces se valora», ha sentenciado el presidente del COMA.

Creada en 2023, FUNCOMA ha reafirmado en esta gala su vocación de impulsar la formación continuada, la divulgación científica y la generación de conocimiento. La puesta en marcha de esta primera ayuda extraordinaria ha supuesto un hito en su estrategia para promover proyectos de relevancia impulsados por médicos colegiados, bajo la premisa de que «investigar ha sido la manera de garantizar una sanidad más segura, más humana y más innovadora».

Pléyade de beneficiarios

Más allá de la ayuda extraordinaria, la gala ha repartido un total de 170.000 euros en becas y ayudas, sumando esfuerzos entre FUNCOMA y la Fundación Navarro-Tripodi. En total, se han otorgado 29 reconocimientos, que han incluido los premios a las tres mejores Tesis Doctorales (para María Caridad Martínez, Victoria Navarro y Carlos Baeza), el reconocimiento al Mejor Curriculum MIR (que ha ido a parar a la doctora Laura Fuertes), las catorce becas para estancias formativas de Médicos Internos Residentes —ocho en centros extranjeros y seis en centros nacionales—, la beca dirigida a Médicos Especialistas Jóvenes, los premios a los mejores Casos Clínicos del COMA y las seis ayudas a proyectos de investigación médica concedidas por la Fundación Navarro-Tripodi.

Durante la gala también se han recordado los orígenes de esta última fundación, que se remontan a hacer 34 años, y que nacen de la donación de Luciano y Bienvenida, que dejaron un fondo póstumo que ha dado lugar a la convocatoria de ayudas que ha cristalizado este jueves.

Colaboración público-privada

La I Gala Becas LUMED ha sido también un ejemplo de colaboración público-privada. Además de SEMECO, la Fundación ASISA ha sido reconocida por financiar en exclusiva las 14 becas destinadas a médicos en formación MIR. Laboratorios Q-Pharma, RELYENS, IMED Hospitales y el Banco Sabadell también han sido destacados por su apoyo al proyecto.

FUNCOMA y la Fundación Navarro-Tripodi han reiterado su intención de consolidar este modelo de mecenazgo y ampliar las ayudas en futuras ediciones, recordando que «el futuro de la Medicina ha dependido del conocimiento que hemos sido capaces de generar y del compromiso colectivo con la investigación».

Con esta primera edición, la Gala Becas LUMED ha sentado las bases de lo que aspira a convertirse en una cita anual imprescindible para la investigación médica de la provincia, proyectando el talento alicantino y reforzando el vínculo entre la excelencia profesional y la mejora real de la salud de la población.

