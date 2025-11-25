Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Félix Morquecho

Aragón anuncia mascarillas obligatorias en centros sanitarios para frenar la gripe

Tilda al principio de ordinalidad para la financiación de las CCAA como el «mayor error de la democracia»

EP

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:31

Comenta

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado este martes que su Gobierno será el primero en hacer obligatorio el uso de mascarillas en centros sanitarios para frenar la proliferación de la gripe en 2025, insistiendo que las administraciones «tienen que tomar medidas» ante el brote ya que se trata de «un problema serio» para la salud pública.

Durante su intervención en el 'Congreso España 360' de 'Prensa Ibérica', el presidente aragonés ha desvelado que su administración va a iniciar el proceso para instaurar la obligatoriedad de las mascarillas en hospitales para evitar contagios, insistiendo en que es un problema serio.

«Hay mucha gente que piensa que la gripe puede significarle una semana en la cama, pero la realidad es que la gripe cada año en España mata a miles y miles de personas, no solamente satura a la existencia de nuestros hospitales», ha alertado Azcón.

De esta forma, el presidente ha añadido que se va a realizar una campaña de concienciación desde el Gobierno autonómico, para la que ha pedido públicamente «la colaboración de los medios de comunicación para concienciar a la población» en la enfermedad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vientos de 129 kilómetros por hora sacuden un municipio de Alicante horas antes de que la Aemet active la alerta amarilla
  2. 2 La ciudad de Alicante se blinda por la alerta amarilla: cierra los castillos y protege el Belén gigante por riesgo de viento
  3. 3 Pederastas, asesinos y capos de la droga: estos son los diez fugitivos más buscados de España
  4. 4 El Hércules se pone manos a la obra con la renovación de Nico
  5. 5 Un nuevo crucero saldrá desde Alicante a partir de abril del 2026
  6. 6 Cuatro líneas del autobús de Alicante cambian sus recorridos por la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento
  7. 7 La entrañable atracción que vuelve este año a la feria de Navidad de Alicante y otras novedades
  8. 8 Alicante encadena otros dos nuevos apagones en los barrios con más de seis horas de cortes de luz
  9. 9 Rescatan a dos hombres secuestrados en Almoradí tras ser torturados en un descampado
  10. 10 Detenido por conducir un camión sin carné ni papeles en El Campello y la empresa se expone a una multa de hasta 100.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Aragón anuncia mascarillas obligatorias en centros sanitarios para frenar la gripe

Aragón anuncia mascarillas obligatorias en centros sanitarios para frenar la gripe