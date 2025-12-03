Morant urge a intervenir el mercado de la vivienda «No se va a solucionar entre quien necesita una y los que tienen, hace falta política»

La secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant, ha urgido este miércoles a intervenir el mercado de la vivienda y ha afirmado que «esto no se va a solucionar entre quienes necesitan una vivienda y quienes la tienen». «Hace falta política», ha indicado.

Así se ha pronunciado Morant en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en Alicante en un acto sobre políticas de vivienda durante el cual ha defendido el compromiso del Partido Socialista y del Gobierno de Pedro Sánchez de «actuar y poner en el centro las políticas de vivienda y de dar solución a la que es la mayor preocupación de los ciudadanos de este país tengan la edad que tengan».

En este sentido, la líder de los socialistas valencianos ha señalado que es «urgente que se intervenga en el mercado de la vivienda para favorecer un derecho que está recogido en la Constitución», al tiempo que ha lamentado que, en la Comunitat Valenciana, «además del fallo de mercado exista un fallo político con un Consell que no responde a las necesidades de la ciudadanía»

Además, ha remarcado que «no sería la primera vez que se interviene un mercado». «Ya lo hicimos durante la pandemia y durante la guerra de Ucranía», ha apuntado y ha insistido en que «para dar solución a la crisis de la vivienda lo que toca es que desde la política se den soluciones y se tomen medidas».

Asimismo, ha lamentado que el nuevo 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, haya mantenido en su gobierno «a Susana Camarero --que mantiene las competencias de Vivienda e Igualdad y suma las de Empleo tras el anuncio del organigrama del nuevo Ejecutivo-- como responsable de vivienda, porque así no va a cambiar nada» y ha añadido: «Estamos hablando de una consellera que ha construido en dos años cero viviendas públicas y no ha hecho nada para mejorar las políticas de viviendas».

«El resumen de este gobierno en materia de vivienda es la nada y frente a ellos estamos los socialistas que ponemos soluciones encima de la mesa», ha zanjado.