Programació de festes de moros i cristians El Campello

8 DE OCTUBRE MIÉRCOLES

18:00h Inauguración del Mercado Medieval, en la Plaza de la Constitución y calles adyacentes. Hasta el 12 de octubre.

20:00h Correfocs por la Colla de Dimonis Els Cacaus d'Alacant. Recorrido: Avenida Generalitat hasta Castillo Festero (Plaza Saint Christol Les Alez). Con la participación de «Colla de dolçainers i tabaleters Larraix» y la «Colla de dolçainers i tabaleters Larraix», con mascletà final. 00:01h Música en la Plaza de la Constitución.

9 DE OCTUBRE JUEVES

09:00h Volteo de campanas.

10:00h Entrada Infantil Cristiana-Mora (desde Dr. Fleming hasta el Castillo Festero). A continuación, representación histórica de la Conquista de Valencia en el Castillo Festero.

11:15h Procesión Cívica del 9 de octubre i Mocadorà de Sant Dionís en Castillo Festero.

12:00h «Les Danses» Baile popular organizado por el grupo «Salpassa», por Calle Pal.

11 DE OCTUBRE SÁBADO

17:00h Montaje de los campamentos Moros y Cristianos, en la playa del Carrer la Mar.

22:30h Pasacalle del pregón de Fiestas, con las capitanías y autoridades. Recorrido: Desde Plaza Saint Christol Les Alez hasta la Plaza de la Constitución, pasando por la Avenida Generalitat, calle Alcalde Oncina Giner, calle Doctor Fleming y calle Pal.

23:00h Pregón de fiestas en la Plaza de la Constitución.

00:00h Ofrenda de la Salve a la Virgen de los Desamparados y canto del himno a la patrona, en la Parroquia de Santa Teresa. Traslado de la Virgen a la iglesia (Plaza Alcalde Torrent).

12 DE OCTUBRE DOMINGO

06:55h Preludio del Desembarco. 07:00h Desembarco en la playa del Carrer la Mar. 07:10h Avance cristiano y rendición mora. Encendido de la traca que irá hasta la Plaza Saint Christol Les Alez.

07:15h Defensa cristiana y primera incursión de las tropas moras en Campello.

07:30h Embajada mora. Rendición del castillo.

07:47h Llegada de las tropas cristianas y asedio al castillo.

08:00h Embajada cristiana. Rendición del castillo y conversión de los capitanes moros.

08:15h Desembarco de la vanguardia sarracena. 08:51h Desembarco de los cuerpos Moros. 09:00h Alijo del material de la artillería mora en la playa.

09:15h Embajada y rendición cristiana. 09:30h Alijo de la artillería mora en la playa. 09:45h Continuación de la embajada.

10:00h Entrada de Bandas (Recorrido: Avenida Generalitat y Castillo Festero). A continuación se interpretará el Himno de Fiestas de El Campello en el Castillo Festero.

12:00h Santa Misa Solemne.

19:00h Entrada Cristiana-Mora (recorrido: Calle San Bartolomé, Calle Alcalde Torrent, Plaza Constitución, Calle Pal, Calle Doctor Fleming, Avenida Generalitat y Calle Alcalde Oncina Giner).

13 DE OCTUBRE LUNES

09:00h «Alardo» de arcabucería Mora-Cristiana hasta el Castillo Festero. 09:00h Diana festera.

11:30h Embajada Cristiana en el Castillo Festero.

18:00h Entrada Mora (recorrido: Calle San Juan Bosco, Avenida Generalitat y Calle Alcalde Oncina Giner).

00:01h Música en la Plaza de la Constitución.

14 DE OCTUBRE MARTES

08:15h Desayuno festero.

09:00h Diana festera desde la Junta Festera (Avenida Generalitat).

11:00h Santa Misa Solemne en honor a la Virgen de los Desamparados en la Parroquia de Santa Teresa.

12:00h «Entràeta» festera (Recorrido: Avenida Generalitat, Calle Valencia, Plaza de la Constitución, Calle Ramón y Cajal, Calle del Carmen, Avenida Generalitat y Calle Alcalde Oncina Giner).

20:00h Retreta Festera (recorrido: Calle San Juan Bosco, Avenida Generalitat y Calle Alcalde Oncina Giner). Con DJ en el Castillo Festero.

00:00h Música en la Plaza de la Constitución.

15 DE OCTUBRE MIÉRCOLES

08:00h «Despertà» y volteo de campanas.

11:00h Ofrenda de flores y frutos a la Virgen de los Desamparados en la Parroquia de Santa Teresa.

12:00h Santa Misa en honor a la Virgen de los Desamparados en la Parroquia.

14:00h «Mascletà» final en Santa Teresa en la Plaza de la Constitución.

19:00h Solemne Procesión de la Virgen de los Desamparados. Itinerario: Salida Parroquia Santa Teresa, calle San Bartolomé, calle Alcalde Torrent, Plaza de la Constitución, calle Mayor, calle San Vicente, calle Pal, calle Doctor Fleming, avenida Generalitat, calle Alcalde Oncina Giner, Plaza de la Constitución y vuelta a la Parroquia.