Jornada de puertas abiertas al Marq en el puente del 9 d'Octubre La Cova de l´Or en Beniarrés abrirá este fin de semana, tras las actuaciones de mejora, y se podrá visitar excepcionalmente el jueves

Lunes, 6 de octubre 2025

El Museo Arqueológico de Alicante (Marq) ofrecerá dos jornadas de puertas abiertas al público para conmemorar el Día de la Comunitat Valenciana y el Día de la Hispanidad. El 9 de octubre a las 11:30 horas está prevista una visita animada en valenciano a la sala de la Edad Media, seguida de un cuentacuentos y talleres. Ambas actividades se ofrecerán también en lengua de signos. Además, el domingo, 12 de octubre a las 12 horas, se realizará una visita teatralizada.

Durante estas dos jornadas el público podrá disfrutar también de visitas guiadas a las salas de la exposición permanente, con un aforo máximo de 30 personas por pase, previa inscripción en las Taquillas del Marq, aí como visitas organizadas para conocer de cerca las salas cronológico-culturales permanentes del museo y entrar en detalles que pueden pasar desapercibidos en la visita habitual. El horario para estas visitas guiadas será a las 10:30 horas Sala de Prehistoria; 11:30 horas Sala de Íberos y a las 12:30 horas Sala de Roma.

Como novedad este año, a la programación de actividades en el Museo se le une la apertura de las visitas a la Cova de l´Or en Beniarrés con carácter especial, el 9 de octubre, tras la finalización de las actuaciones de mejora llevadas a cabo este verano en el interior del yacimiento. Tras el paréntesis del verano, este museo de sitio y su Centro de Interpretación, serán visitables, previa reserva, los fines de semana desde el de 11-12 de octubre hasta el de 13-14 de diciembre de 2025.

El acceso tanto al Centro de Interpretación como al yacimiento de la Cova de l'Or se circunscribe a las visitas guiadas, previamente concertadas y hasta completar el aforo máximo de 15 personas/pase, promovidas por la Fundación CV MARQ, tras el convenio suscrito con el Ayuntamiento de Beniarrés, con el objetivo de preservar el valor del legado patrimonial e histórico del yacimiento arqueológico convertido en Museo de Sitio. No está autorizada la visita libre.