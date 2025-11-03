Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nuevos colores en las Honda Forza 2026 honda press

La gama Forza de Honda lucirá nuevos colores en 2026

V. D.

Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:00

Comenta

Tras la completa actualización que recibieron en 2025, los Forza 125 y 300 de Honda reciben una nueva gama de colores para 2026. Desde su llegada al mercado europeo hace una década, ambos modelos se han mantenido entre los diez modelos más vendidos, acumulando más de 17.000 unidades comercializadas en lo que va de 2025.

Tanto el Forza 125 como el Forza 350 incorporan de serie pantalla eléctrica con ajuste de 180 mm, iluminación full LED, control de par seleccionable Honda (HSTC), conectividad USB-C y sistema Smart Key. La información clave se muestra en una pantalla TFT a color de cinco pulgadas, que ofrece conectividad sencilla con smartphones mediante Honda RoadSync.

Los nuevos colores disponibles para el Forza 350 2026 son el Pearl Nightstar Black, el Mat Cynos Gray Metallic, el Pearl Cool White y el Mat Carnelian Red Metallic, que se suman al ya existente Pearl Falcon Gray. También estará disponible una edición especial del Forza 350 2026 en exclusiva con el color Pearl Nightstar Black, gráficos en rojo y costuras a juego.

En el caso del Forza 125, el nuevo color disponible para 2026 es el Pearl Cool White, que se suma al Mat Cynos Gray Metallic, al Pearl Falcon Gray y al Mat Pearl Pacific Blue. El Forza 125 también contará con una edición especial nueva en color Pearl Nightstar, con llantas en acabado bronce y gráficos exclusivos.

Ambos modelos cuentan con una horquilla telescópica de 33 mm, doble amortiguador trasero y ruedas de 15/14 pulgadas delante/detrás. El equipamiento de serie incluye HSTC, ajuste eléctrico de la pantalla, toma USB-C, espacio de almacenamiento iluminado para dos cascos integrales, iluminación full LED y sistema Smart Key. Una pantalla TFT de cinco pulgadas incorpora conectividad con smartphone mediante Honda RoadSync y se maneja a través de un nuevo mando retroiluminado de cuatro direcciones. Las nuevas opciones de color para el modelo 2026 mantienen al Forza 125 en la vanguardia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cortes de luz en Alicante: apagones de hasta siete horas en el centro y la playa de San Juan
  2. 2 La Aemet anuncia la llegada de un nuevo frente frío a Alicante con mínimas de cinco grados
  3. 3 El Hércules CF salva un punto en Antequera en el minuto 100 pero se va indignado con el VAR (1-1)
  4. 4 Carlos Jarque, el guardián de la pólvora se despide tras décadas de servicio en Alicante
  5. 5 Muere una mujer de 42 años en un grave accidente en la N-332 en Orihuela
  6. 6 Mazón dimite y deja la Generalitat en manos de Vox
  7. 7 Los cuatros escenarios que maneja el PPCV para superar la crisis por la salida de Mazón
  8. 8 Vilaplana sobre Mazón: «Me estalla la cabeza. ¿Cómo pudo hablarme con normalidad? Creo que no sabía nada, si no no es posible»
  9. 9 Hallan muerto a un hombre británico de 50 años en una calle de Xàbia
  10. 10 Mazón anuncia que comparecerá este lunes para aclarar su futuro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante La gama Forza de Honda lucirá nuevos colores en 2026

La gama Forza de Honda lucirá nuevos colores en 2026