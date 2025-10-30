Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Benelli Leoncino Bobber 400 benelli press

Benelli debuta en el segmento cruiser con la Leoncino Bobber 400

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Jueves, 30 de octubre 2025, 18:00

Creada en Pesaro por el Benelli's Centro Stile, la nueva Leoncino Bobber 400 supone el ingreso de la marca en el segmento cruiser. Su diseño se inspira en la cultura custom pero con una reinterpretación estética en clave moderna y agresiva.

Destacan detalles como el faro delantero mantiene el arco LED característico de la familia Leoncino, el colín corto, espejos en los extremos, reposapiés adelantados, el depósito de combustible con el logotipo incrustado y con una capacidad de 15 litros, el filtro de aire visible a través de una cubierta transparente, el guardabarros delantero minimalista con el emblema de Benelli o los neumáticos gruesos. La instrumentación cuenta con una compacta pantalla digital circular en el centro muestra toda la información principal.

Está impulsada por el nuevo motor bicilíndrico en V a 60°, refrigerado por líquido, que desarrolla 35,4 CV a 8.000 rpm y 36 Nm de par a 4.500 rpm. La transmisión final es por correa.

El bastidor es de doble cuna de acero y se asocia a una horquilla invertida de 35 mm de diámetro con un recorrido de 125 mm y un doble amortiguador trasero con un recorrido de 65 mm que funciona en conjunto con el basculante trasero. Los frenos se confían a un disco delantero único de 300 mm con pinza axial de cuatro pistones, y un disco trasero de 240 mm con pinza flotante de un pistón. Además, incorpora un sistema de control de tracción TCS desconectable y un ABS de doble canal.

Cuenta con unas generosas llantas de 16 pulgadas, equipadas con neumáticos 130/90 delante y 150/80 detrás. El sistema de escape destaca por sus silenciadores dobles apilados. Su altura del asiento es 730 mm y su peso en orden de marcha es de 180 kg.

La Benelli Leoncino Bobber 400 ya está disponible en color Midnight Black, con un precio de venta al público de 5.290 € y 5 años de garantía.

