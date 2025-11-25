El Millón de Euromillones toca en este municipio de Alicante Un vecino podría ser el nuevo millonario de la provincia tras el sorteo

Despacho donde se ha validado el billete de El Millón.

Adrián Mazón Alicante Martes, 25 de noviembre 2025, 23:34

Cuando apenas queda menos de un mes para celebrar el Sorteo de la Lotería de Navidad, la suerte ha sonreído este martes 25 de noviembre a la provincia de Alicante.

El premio de El Millón, el sorteo complementario de Euromillones que garantiza un millón de euros a un único acertante en España, ha caído en Orihuela.

El boleto premiado ha sido validado en el Despacho Receptor nº 32.640, ubicado en la Carretera Torrevieja-Cartagena, kilómetro 6, una administración que ahora celebra haber repartido uno de los premios más esperados de la lotería europea.

El Millón asigna cada semana un código único entre todas las apuestas registradas en España. En esta ocasión, el agraciado o agraciada se lleva a casa un millón de euros con un solo resguardo.

