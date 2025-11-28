Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javier Farinós, en su foto como embajador del centenario del Hércules. HCF

¿Qué leyendas del Hércules acuden este sábado al homenaje a Delibasic?

El partido de veteranos dará comienzo a las 12:00 horas en el Rico Pérez

Lucas V. Belmar

Lucas V. Belmar

Alicante

Viernes, 28 de noviembre 2025, 15:12

Comenta

El Rico Pérez acoge este sábado el homenaje a Andrija Delibasic, tristemente fallecido el pasado mes de marzo a los 43 años debido a un tumor cerebral. Sus excompañeros llevan trabajando en la sombra varios meses en un reconocimiento póstumo que finalmente tendrá lugar este sábado a las 12:00 horas. En el Rico Pérez se disputará un partido entre veteranos de la AFE y amigos y excompañeros de Delibasic.

En este segundo combinado están confirmados exjugadores como Tote, Farinós, Noe Pamarot, Calatayud, Raúl Ruiz, Cristian Hidalgo, Jorge Alonso, Paco Peña, David Cortés, Ruz, Rufete, Portillo, Diego Rivas, David Aganzo y Gerardo Noriega. En el banquillo de este conjunto de amigos de Delibasic se sentará Esteban Vigo, el técnico que ascendió a Primera en 2010 y que tuvo al montenegrino a sus órdenes.

Por otro lado, el equipo de veteranos de la AFE estará liderado desde el banquillo por José Antonio Camacho y Onésimo y contará con los siguientes exjugadores: Pedro Luis Jaro, Albano Bizzarri, Raúl Valbuena, Francisco Molinero, Juanma Ortiz, Mariano Sánchez, Eugenio Martínez, Jose Luis Baroja, Juan Carlos Ceballos, Ángel Robles, Sergio Pelegrín, José María Movilla, Manuel Tello, Jandro Delgado, Jorge López, Xavi Torres, Antonio Cañadas, Alberto Rivera, Alberto Perea, Pedro López, Sergio Mantecón, David López, Sergio Quesada 'Sergito', David Aganzo, Míchel Carrilero, Francisco Molina 'Piti' y Víctor Manuel.

Las entradas para el homenaje a Delibasic cuestan tres euros y están a la venta en la web del Hércules, si bien también se podrán comprar en el Rico Pérez este mismo sábado. Todos los beneficios serán a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Además, se habilitará una Fila CERO para quienes deseen colaborar a través del siguiente número de cuenta: ES7300495926442316183701.

Andrija Delibasic disputó 65 partidos con el Hércules y fue clave en el ascenso de la temporada 09/10. Su fallecimiento con sólo 43 años causó una gran conmoción el pasado mes de marzo entre sus excompañeros y también entre los aficionados blanquiazules.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alicante advierte: los conciertos en Multiespacio Rabasa podrían no celebrarse
  2. 2 Persecución en el centro de Alicante: echa a correr tras asaltar a una mujer y deja por el camino un rastro de billetes
  3. 3 El misterio de la santera que estafó 13.000 euros a una mujer en Alicante
  4. 4 Juanfran Pérez Llorca, nuevo presidente de la Generalitat Valenciana
  5. 5 Alicante lidera el mapa de la desertificación en España: el primer atlas revela que el 98,9% de su territorio árido está degradado
  6. 6 Condenan a prisión a un abuelo por abusar sexualmente durante seis años de su nieta en Alicante
  7. 7 Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  8. 8 Accidente múltiple en Biar: un coche en llamas y diversos heridos
  9. 9 Las cinco noticias más destacadas de este jueves 27 de noviembre en Alicante
  10. 10 Sanidad recomienda el uso de mascarillas en centros de salud y hospitales ante el aumento de los contagios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante ¿Qué leyendas del Hércules acuden este sábado al homenaje a Delibasic?

¿Qué leyendas del Hércules acuden este sábado al homenaje a Delibasic?