¿Qué leyendas del Hércules acuden este sábado al homenaje a Delibasic? El partido de veteranos dará comienzo a las 12:00 horas en el Rico Pérez

Lucas V. Belmar Alicante Viernes, 28 de noviembre 2025, 15:12 Comenta Compartir

El Rico Pérez acoge este sábado el homenaje a Andrija Delibasic, tristemente fallecido el pasado mes de marzo a los 43 años debido a un tumor cerebral. Sus excompañeros llevan trabajando en la sombra varios meses en un reconocimiento póstumo que finalmente tendrá lugar este sábado a las 12:00 horas. En el Rico Pérez se disputará un partido entre veteranos de la AFE y amigos y excompañeros de Delibasic.

En este segundo combinado están confirmados exjugadores como Tote, Farinós, Noe Pamarot, Calatayud, Raúl Ruiz, Cristian Hidalgo, Jorge Alonso, Paco Peña, David Cortés, Ruz, Rufete, Portillo, Diego Rivas, David Aganzo y Gerardo Noriega. En el banquillo de este conjunto de amigos de Delibasic se sentará Esteban Vigo, el técnico que ascendió a Primera en 2010 y que tuvo al montenegrino a sus órdenes.

Por otro lado, el equipo de veteranos de la AFE estará liderado desde el banquillo por José Antonio Camacho y Onésimo y contará con los siguientes exjugadores: Pedro Luis Jaro, Albano Bizzarri, Raúl Valbuena, Francisco Molinero, Juanma Ortiz, Mariano Sánchez, Eugenio Martínez, Jose Luis Baroja, Juan Carlos Ceballos, Ángel Robles, Sergio Pelegrín, José María Movilla, Manuel Tello, Jandro Delgado, Jorge López, Xavi Torres, Antonio Cañadas, Alberto Rivera, Alberto Perea, Pedro López, Sergio Mantecón, David López, Sergio Quesada 'Sergito', David Aganzo, Míchel Carrilero, Francisco Molina 'Piti' y Víctor Manuel.

Las entradas para el homenaje a Delibasic cuestan tres euros y están a la venta en la web del Hércules, si bien también se podrán comprar en el Rico Pérez este mismo sábado. Todos los beneficios serán a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Además, se habilitará una Fila CERO para quienes deseen colaborar a través del siguiente número de cuenta: ES7300495926442316183701.

Andrija Delibasic disputó 65 partidos con el Hércules y fue clave en el ascenso de la temporada 09/10. Su fallecimiento con sólo 43 años causó una gran conmoción el pasado mes de marzo entre sus excompañeros y también entre los aficionados blanquiazules.