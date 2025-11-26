La Federación de Peñas Herculanas toma impulso Varias agrupaciones muestran su interés en formar parte de este organismo que deja descabezado el Consejo Social

Lucas V. Belmar Alicante Miércoles, 26 de noviembre 2025, 16:31 | Actualizado 16:59h.

La recién creada Federación de Peñas Herculanas está dando sus primeros pasos con fuerza y, tras el anuncio de su fundación, son varias las agrupaciones de aficionados y aficionadas que han mostrado su interés en adherirse.

El abandono masivo del Consejo Social ha dado como resultado un órgano alternativo denominado Federación de Peñas Herculanas, que inicia su actividad agrupando a 18 colectivos de aficionados. Esta nueva entidad se ha dado a conocer a través de las redes sociales y ha destacado en su presentación que nace con el objetivo de «unir, representar y dar voz» a todas las peñas y asociaciones del club «bajo un mismo escudo, una misma voz y una misma pasión: el herculanismo».

La agrupación afirma que pretende «estrechar lazos, trabajar de forma coordinada y fortalecer el papel de la afición como parte activa del herculanismo». Además, el colectivo se presenta como «canal de representación unificado» ante el club, las instituciones y los medios de comunicación.

«Una afición organizada y cohesionada es una afición más fuerte, influyente y más respetada», señala la Federación de Peñas Herculanas, que también expresa su deseo de fomentar «la coordinación de actividades conjuntas, como desplazamientos, animación o eventos solidarios».

La Federación, a la que también se han sumado colectivos y asociaciones vinculadas al Hércules, se ha pronunciado sobre los incidentes del pasado sábado, cuando seguidores del equipo fueron desalojados de una grada, y garantiza que no tolerará «ningún avasallamiento» hacia los aficionados, ya que «cada desagravio a una peña será un desagravio a todas».

Las peñas Curva Sur, El Bombo, El Chepa, Esquinita Blanquiazul, Frente Herculano, Furia Herculana, Herculana de Aspe, Herculana de Guardamar, Herculanos del Turia, Hijos de Zeus, Los Monigotes, Macho Hércules, Renacer Blanquiazul, Sueño Blanquiazul, Monforte Blanquiazul y los colectivos Asociación Herculanos, Consociato Bilbaini y Unidad Herculana son los fundadores de esta nueva Federación de Peñas Herculanas, si bien varias agrupaciones han mostrado su interés en adherirse en las últimas horas.

