Isabel Pantoja se aferra a su gira americana para saldar su deuda con Hacienda La tonadillera espera llegar a los 10 conciertos para ingresar en torno a dos millones de euros

Joaquina Dueñas Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:58 Comenta Compartir

Mientras todavía colean los titulares que Kiko Rivera e Isa Pantoja han dado sobre su madre en sus últimas entrevistas, Isabel Pantoja ha optado por refugiarse en su trabajo, más alejada que nunca de sus hijos. La tonadillera, de 69 años, prepara una ambiciosa gira americana que es, además de un proyecto artístico, un salvavidas económico para afrontar su abultada deuda con Hacienda. Una tournée que, de paso, le permitirá poner distancia física del ruido mediático familiar.

Según ha publicado la revista Lecturas, la cantante ha firmado un contrato con una potente promotora para realizar una primera tanda de cuatro conciertos: uno en Chile, previsto para el 29 de abril, y tres en Estados Unidos: Nueva York el 9 de mayo, Miami el 15 y Los Ángeles el 16 del mismo mes. Según la información que maneja la publicación, por cada actuación, la cantante se embolsaría «180.000 euros libres de impuestos».

El objetivo de Pantoja es alcanzar al menos diez conciertos, lo que elevaría sus ingresos a unos dos millones de euros, con los que podría afrontar con comodidad la deuda que mantiene con la Agencia Tributaria, que está en torno al millón de euros. De hecho, su nombre figuraba en la última lista de grandes morosos publicada por Hacienda, donde aparece como deudora con un millón de euros pendiente.

Lecturas también detalla todas las exigencias que la artista ha puesto sobre la mesa y que habrían sido aceptadas. Entre las peticiones, vuelos siempre en avión privado, un Gulfstream G650, hoteles de cinco estrellas en cada destino, una suite para ella y habitaciones junior para su equipo, y una dieta diaria de 300 euros. Para el personal técnico se contemplan vuelos en turista entre las ciudades de la gira. Además, la artista quiere contar en cada destino con un asistente con dedicación exclusiva.

En paralelo a su agenda profesional, la situación residencial de Isabel Pantoja ha generado también numerosas informaciones. Tras abandonar la urbanización madrileña donde vivió alquilada durante un tiempo, se barajó la posibilidad de que hubiera elegido Gran Canaria como refugio para los próximos meses. Se llegó a plantear que viviría en una casa unifamiliar de alquiler, situada en una zona residencial cuyo precio superaría el millón de euros a solo unos minutos de la vivienda de su sobrina, Anabel Pantoja.

Sin embargo, ¡Hola! ha desmentido esta versión tras consultar a fuentes cercanas a la tonadillera. De momento, Isabel Pantoja sigue en España, pero sin ubicación fija, a la espera de definir qué lugar será su base de operaciones cuando arranquen los conciertos al otro lado del Atlántico. Y aquí surge la hipótesis de su mudanza a República Dominicana, más concretamente a Punta Cana, ya que le facilitarían sus desplazamientos durante la gira. De momento, no hay decisión cerrada, que dependerá de los contratos que finalmente logre sacar adelante. En el punto de mira están Puerto Rico, Colombia, Argentina, Costa Rica o México para sumar actuaciones.

Distancia con sus hijos

Mientras planea viajes, contratos y conciertos, la distancia con sus hijos es absoluta. Según ha trascendido, se ha negado a ver sus más recientes entrevistas y ni siquiera permite que se les nombre en su presencia. Unas intervenciones en las que Kiko decía que su madre había sido su mayor «decepción» y en la que le recomendaba «ayuda urgente» mientras que Isa recordaba cómo le amenazaba con quitarle los apellidos o con devolverla a Perú, su país de nacimiento.

Con una vida exenta de cualquier exposición pública, las apariciones de Isabel Pantoja son extremadamente escasas. La única imagen reciente de la artista fue su llegada a los juzgados de Pozuelo de Alarcón el pasado 27 de noviembre, donde acudió para ratificar la demanda contra varios medios y colaboradores televisivos por difundir información sobre su estado de salud. Pantoja reclama más de cinco millones de euros por daños y perjuicios y denuncia la vulneración de su intimidad, después de que se hicieran públicos datos sobre sus ingresos hospitalarios y patologías.

Centrada en su gira americana, tendremos que esperar a verla sobre los escenarios para descubrir si entre las letras de sus canciones desliza algún reproche como ha hecho en otras ocasiones.