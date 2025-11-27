Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Sanidad recomienda el uso de mascarillas en centros de salud y hospitales ante el aumento de los contagios
Gerard Pique invitado como profesor en Harvard. EFE

Gerard Piqué se estrena como profesor en Harvard

El exfutbolista y empresario ha explicado en Boston la estrategia de la Kings League

Joaquina Dueñas

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:00

Comenta

Gerard Piqué se ha estrenado como profesor invitado en Harvard. Lo ha hecho para explicar en el Master of Business Administration (MBA) la estrategia de su proyecto más ambicioso, la Kings League, la liga de fútbol 7 que enfrenta a equipos liderados por creadores de contenido y que se ha convertido en un auténtico fenómeno.

El exfutbolista fundó la competición en 2023 en España y México y, desde entonces, ha logrado expandir su iniciativa a Brasil, Francia, Italia, Alemania, Oriente Medio y el norte de África, a la espera de que se implante también en Estados Unidos próximamente. Un proyecto que en su primer ejercicio completo alcanzó un volumen de negocio de 20 millones de euros, según publicó el portal de finanzas Palco23.

Para Piqué ha sido una jornada muy especial ya que él mismo cursó un MBA de cuatro días en Harvard en 2017 con la profesora Anita Elberse, la misma que ahora ha contado con él en la organización del curso Business of Entertainment, Media and Sports en el que el exfutbolista ha impartido dos clases. «Es un honor que la Kings League sea analizada por una institución tan respetada como es Harvard Business School. El estudio valida el impacto de nuestro trabajo», ha expresado el catalán satisfecho.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arranca la contratación para construir 220 nuevas viviendas de protección oficial en la ciudad de Alicante
  2. 2 Los Bib Gourmand que arrasan en Alicante: estos son los restaurantes Michelin a buen precio
  3. 3 Estos son los festivos locales en Alicante del calendario laboral 2026
  4. 4 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  5. 5 Alicante ya tiene nuevo vecino: Papá Noel aterriza y monta su casa más mágica
  6. 6 Alicante proyecta obras en la plaza de toros para 2027 con la idea de cubrir el recinto para conciertos
  7. 7 Mazón sabía casi dos horas antes de que terminara su comida que la situación en Utiel «se estaba complicando»
  8. 8 La Aemet reactiva la alerta amarilla en el norte de Alicante: estos son los municipios afectados
  9. 9 Esta es la mejor tapa de las tabernas de Alicante
  10. 10 Estudiantes y docentes de la EASDA se manifiestan para pedir la reubicación del centro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Gerard Piqué se estrena como profesor en Harvard

Gerard Piqué se estrena como profesor en Harvard