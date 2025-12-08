Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
R. C.

Bertín Osborne da marcha atrás y se desliga de Gabriela Guillén tras su última aparición pública

El presentador ha retomado la idea de hacerse cargo solo de las cuestiones económicas de su hijo menor

Joaquina Dueñas

Lunes, 8 de diciembre 2025, 14:38

Comenta

Bertín Osborne ha tomado una decisión sobre la relación presente y futura con su hijo menor, nacido de un breve affaire con Gabriela Guillén. Así lo ha revelado Marisa Martín Blázquez en el programa 'Fiesta' en el que colabora cada fin de semana. «Está viendo que ella es muy materialista y no va a mantener una relación paternofilial con el niño, salvo lo estrictamente económico», ha explicado la periodista. El cantante habría cambiado de opinión después de conocer las declaraciones de la madre de su hijo menor en su última entrevista en '¡De Viernes!'.

«Cuando escribo no contesta. Le he mandado el convenio regulador hace tiempo y no lo ha firmado. Ya no puedo más, lo siguiente será una demanda», advirtió Gabriela en su intervención televisiva. «Me da pena por mi hijo porque quiero que sepa que su padre esta ahí», añadió.

Unas palabras que no habrían gustado nada a Bertín que se encuentra volcado en resolver sus asuntos económicos y en poner en marcha nuevos proyectos ya que, según reconoció la propia Gabriela, el artista no está pasando por su mejor momento económico.

Aunque lo primero que trascendió es que las palabras de la paraguaya habían valido para favorecer la firma del convenio regulador, parece que el presentador ha retomado su primera idea, que ya dio a conocer cuando se hizo público el embarazo y que tanto revuelo causó al decir que no pensaba «ejercer de padre».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos enfermeros fuera de servicio salvan la vida a un senderista que entró en parada cardiorrespiratoria en la sierra de Bernia
  2. 2 Un hotel del casco antiguo de Alicante ayuda a crear un pulmón verde de 10.000 m²
  3. 3 Diez proyectos para el Alicante de 2026
  4. 4 Las cinco noticias más destacadas de este domingo 7 de diciembre en Alicante
  5. 5 Desmantelado un punto de venta de droga en Alicante: 700 gramos de cocaína ocultos en el butano
  6. 6 Detenido por vender una vivienda en Dénia a espaldas de su propietario y quedarse con 189.500 euros
  7. 7 Los nuevos radares de Alicante registran 55 infracciones de tráfico diarias
  8. 8 El interior de Alicante triunfa en el puente de diciembre con un lleno en sus alojamientos rurales
  9. 9 Radiografía de una temporada alta histórica en el aeropuerto de Alicante-Elche: 13,5 millones de pasajeros y 83.300 vuelos
  10. 10 Rafa Mir deja al Elche en la zona noble tras un doblete ante el Girona (3-0)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Bertín Osborne da marcha atrás y se desliga de Gabriela Guillén tras su última aparición pública

Bertín Osborne da marcha atrás y se desliga de Gabriela Guillén tras su última aparición pública