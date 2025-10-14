Anemona to Flood Benidorm with White T-Shirts Against Breast Cancer

Nicolás Van Looy Benidorm Tuesday, 14 October 2025, 14:15 Comenta Share

Los jardines del Ayuntamiento de Benidorm lucen desde este martes el lazo rosa como símbolo de apoyo a las personas afectadas por el cáncer de mama, a sus familias y a los proyectos de investigación contra esta enfermedad. El acto de despliegue del lazo contó con la presencia del alcalde Toni Pérez, la edil de Igualdad, Ángela Zaragozí, y otros miembros de la Corporación municipal, junto a numerosas componentes del Grupo de Autoayuda para Mujeres con Cáncer de Mama y Ginecológico de la Marina Baixa (Anémona) lideradas por su presidenta, María Botella.

This Tuesday, the gardens of Benidorm Town Hall displayed the pink ribbon as a symbol of support for those affected by breast cancer, their families, and research projects against the disease. The ribbon unveiling event was attended by Mayor Toni Pérez, Equality Councillor Ángela Zaragozí, and other members of the municipal corporation, along with numerous members of the Self-Help Group for Women with Breast and Gynaecological Cancer of Marina Baixa (Anémona), led by their president, María Botella.

Esta actividad ha sido la primera de una serie de actos que se desarrollarán durante esta semana y la siguiente con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama, que se celebra el próximo domingo, 19 de octubre.

This activity marked the beginning of a series of events that will take place this week and the next in observance of World Breast Cancer Day, celebrated next Sunday, 19th October.

Dentro del programa de Anémona, las mujeres de la asociación visitaron recientemente los mercadillos de Foietes y el Rincón de Loix, donde instalaron mesas informativas para concienciar sobre la enfermedad.

As part of Anémona's programme, the women of the association recently visited the markets of Foietes and Rincón de Loix, where they set up information tables to raise awareness about the disease.

Además, se han programado densiometrías con cita previa en Benidorm y en otros municipios de la comarca, como Altea, l'Alfàs del Pi, Callosa d'en Sarrià o Polop, donde este jueves se colocarán también pancartas conmemorativas del Día del Cáncer de Mama.

Additionally, bone density tests have been scheduled by appointment in Benidorm and other municipalities in the region, such as Altea, l'Alfàs del Pi, Callosa d'en Sarrià, or Polop, where commemorative banners for Breast Cancer Day will also be displayed this Thursday.

El domingo 19 de octubre, la bahía de Benidorm acogerá la competición de las '100 Paladas' de la Liga SUMA de Remo, a partir de las 10:00 horas en el Club Náutico. A las 12:00 se procederá a la lectura pública del manifiesto anual y del microrrelato ganador del Concurso de alumnos de 4º de la ESO.

On Sunday, 19th October, the bay of Benidorm will host the '100 Strokes' competition of the SUMA Rowing League, starting at 10:00 am at the Nautical Club. At 12:00, the annual manifesto and the winning micro-story from the 4th ESO students' contest will be publicly read.

Marcha solidaria y actividades en la ciudad

Solidarity March and Activities in the City

Las actividades continuarán en otros municipios de la Marina Baixa, y en Benidorm se retomarán el domingo 26 de octubre con la vigésimo tercera edición de la Marcha Solidaria de Anémona.

Activities will continue in other municipalities of Marina Baixa, and in Benidorm, they will resume on Sunday, 26th October, with the twenty-third edition of the Anémona Solidarity March.

En esta edición, las camisetas conmemorativas serán de color blanco y la marcha partirá desde el Ayuntamiento y recorrerá calles emblemáticas como Puente, Herrerías, Passeig de la Carretera, Parque de Elche, Alcalde José Such, San Pedro, Armada Española, Vicente Llorca Alós y Paseo de la Música, regresando finalmente a la plaza de Sus Majestades los Reyes de España.

In this edition, the commemorative T-shirts will be white, and the march will start from the Town Hall, traversing iconic streets such as Puente, Herrerías, Passeig de la Carretera, Parque de Elche, Alcalde José Such, San Pedro, Armada Española, Vicente Llorca Alós, and Paseo de la Música, finally returning to the Plaza de Sus Majestades los Reyes de España.

En la plaza, se llevarán a cabo sesiones de aerobic y gimnasia dirigidas por José Vidal y María Braquehais, además de una degustación de arroces donados por hoteles locales y una barra de bebida y montaditos organizada por el Grupo Scout Horizontes, con precios populares.

In the plaza, aerobic and gymnastics sessions will be conducted by José Vidal and María Braquehais, along with a tasting of rice dishes donated by local hotels and a drinks and snacks bar organised by the Grupo Scout Horizontes, with popular prices.

Las camisetas de la marcha continúan a la venta en la sede de Anémona, en la calle La Biga, comercios colaboradores y mesas informativas de la asociación, así como el mismo día de la marcha. Toda la recaudación se destinará a financiar la actividad terapéutica de Anémona y a investigaciones de Geicam, el grupo líder en investigación del cáncer de mama en España.

The march T-shirts are still on sale at the Anémona headquarters on La Biga street, collaborating shops, and the association's information tables, as well as on the day of the march. All proceeds will go towards funding Anémona's therapeutic activities and research by Geicam, the leading breast cancer research group in Spain.

El último acto programado será el II Congreso de Anémona, bajo el título 'Hablemos de cáncer… sin miedo', que se celebrará los días 28 y 29 de noviembre en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Benidorm.

The final scheduled event will be the II Anémona Congress, under the title 'Let's Talk About Cancer... Without Fear', to be held on 28th and 29th November in the Assembly Hall of Benidorm Town Hall.