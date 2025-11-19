Últimas entradas a la venta para el partido del Elche CF frente al Real Madrid Las localidades, algunas con visibilidad reducida, estarán disponibles solo por venta online desde este jueves

Ismael Martinez Elche Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:14 Comenta Compartir

El Elche Club de Fútbol ha anunciado que este jueves 20 de noviembre, a partir de las 11:00 horas, se pondrán a la venta las últimas localidades disponibles para el partido frente al Real Madrid CF, correspondiente a la jornada 13 de LaLiga EA Sports, que se disputará el domingo 23 de noviembre a las 21:00 horas en el estadio Martínez Valero. La venta se realizará exclusivamente de forma online.

Estas entradas proceden de cupos que habían permanecido bloqueados por motivos operativos y que ahora se habilitan para su compra por parte del público general. El club especifica que algunas localidades están catalogadas como de visibilidad reducida, una circunstancia que aparecerá claramente señalada durante el proceso de compra.

Además, el club franjiverde ha recordado que la adquisición de estas localidades implica la aceptación expresa de esta condición, y que la entidad no podrá asumir responsabilidad alguna respecto a las limitaciones derivadas de la mencionada visibilidad reducida.

La expectación es máxima en la ciudad ilicitana ante la visita del Real Madrid, con Mbappé y Vinícius al frente, junto al resto de sus grandes estrellas. Todo apunta a que el estadio franjiverde presentará la mejor entrada de la temporada con lleno total.

Hace escasas semanas, el inicio de la venta online de butacas de público general ya provocó un auténtico aluvión de compradores, lo que originó colas virtuales de más de 1.000 personas en los momentos de mayor afluencia de interesados.

La visita de los merengues llega con el Elche invicto en casa, lo que aún añade más interés al choque.