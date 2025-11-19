Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Últimas entradas a la venta para el partido del Elche CF frente al Real Madrid
Afición franjiverde durante un encuentro en el Martinez Valero. ECF

Últimas entradas a la venta para el partido del Elche CF frente al Real Madrid

Las localidades, algunas con visibilidad reducida, estarán disponibles solo por venta online desde este jueves

Ismael Martinez

Elche

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:14

Comenta

El Elche Club de Fútbol ha anunciado que este jueves 20 de noviembre, a partir de las 11:00 horas, se pondrán a la venta las últimas localidades disponibles para el partido frente al Real Madrid CF, correspondiente a la jornada 13 de LaLiga EA Sports, que se disputará el domingo 23 de noviembre a las 21:00 horas en el estadio Martínez Valero. La venta se realizará exclusivamente de forma online.

Estas entradas proceden de cupos que habían permanecido bloqueados por motivos operativos y que ahora se habilitan para su compra por parte del público general. El club especifica que algunas localidades están catalogadas como de visibilidad reducida, una circunstancia que aparecerá claramente señalada durante el proceso de compra.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Además, el club franjiverde ha recordado que la adquisición de estas localidades implica la aceptación expresa de esta condición, y que la entidad no podrá asumir responsabilidad alguna respecto a las limitaciones derivadas de la mencionada visibilidad reducida.

La expectación es máxima en la ciudad ilicitana ante la visita del Real Madrid, con Mbappé y Vinícius al frente, junto al resto de sus grandes estrellas. Todo apunta a que el estadio franjiverde presentará la mejor entrada de la temporada con lleno total.

Hace escasas semanas, el inicio de la venta online de butacas de público general ya provocó un auténtico aluvión de compradores, lo que originó colas virtuales de más de 1.000 personas en los momentos de mayor afluencia de interesados.

La visita de los merengues llega con el Elche invicto en casa, lo que aún añade más interés al choque.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan si un paciente ingresado en Elche con meningitis por listeria ingirió un producto contaminado incluido en la última alerta alimentaria
  2. 2 La Casa de Papá Noel de Alicante ya tiene fecha de apertura: cita previa y ubicación
  3. 3 Beto Company se pone al frente del Hércules sin tiempo para una revolución
  4. 4 Así serán las luces de Navidad en Alicante: color champán y potencia de un campo de fútbol
  5. 5 «El próximo año podríamos tener el primer fármaco efectivo contra el cáncer de páncreas»
  6. 6 Alicante flexibilizará las condiciones de las ayudas al alquiler joven tras quedar fuera un 90% de los aspirantes
  7. 7 Primeras prácticas hospitalarias para los estudiantes de Medicina de la UA
  8. 8 La magia oculta de la Navidad en Alicante: las manos que montan el Belén de la Montañeta
  9. 9 La Guardia Civil detiene a tres delincuentes por el robo de tres toneladas de cable de cobre en Alicante y Albacete
  10. 10 TodoAlicante celebra esta noche la gran gala de los Premios Alicantinos 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Últimas entradas a la venta para el partido del Elche CF frente al Real Madrid

Últimas entradas a la venta para el partido del Elche CF frente al Real Madrid