Fallece Juan Carlos Lezcano, figura histórica del Elche e icono del fútbol paraguayo

El fútbol ilicitano despide a una de sus personalidades más queridas. Juan Carlos Lezcano, conocido en el entorno franjiverde como El Chino, ha fallecido este miércoles a los 87 años dejando tras de sí una trayectoria deportiva excepcional y un fuerte vínculo emocional con Elche, la ciudad donde estableció su vida y su familia.

Lezcano, nacido en Asunción (Paraguay), llegó a España en 1962 sin imaginar que iba a convertirse en un referente para el Elche CF. Aunque en principio su destino parecía estar ligado al Valencia, acabó recalando en el club franjiverde, donde escribió una de las páginas más brillantes de su historia. Con 254 encuentros oficiales, es todavía el futbolista extranjero que más veces ha defendido la camiseta del Elche, todos ellos disputados durante la edad dorada del equipo en Primera División.

Impacto inmediato

Su llegada se produjo después de haber destacado con precocidad en el Olimpia de Asunción y de haber pasado por la Universidad Católica y el Santiago Morning, ambos de Chile. Una vez instalado en Elche, su impacto fue inmediato: entre 1962 y 1971, completó nueve temporadas en las que disputó 213 partidos de Liga y firmó 42 goles, formando parte de la recordada delantera del Clero junto a Cardona, Eulogio, Romero y Oviedo. Con él sobre el terreno de juego, el club alcanzó metas históricas como el quinto puesto liguero en 1964 o la final de Copa del Rey de 1969.

Cuando finalizó su etapa como jugador en el club ilicitano, continuó unos años en el Eldense, el Peña 21 de Villena y el Crevillente antes de retirarse definitivamente. Su relación con el Elche, sin embargo, no terminó ahí: dirigió tanto al Ilicitano como al primer equipo en diferentes etapas, consolidando aún más su condición de leyenda franjiverde. En 2017, el Martínez Valero dio un paso simbólico al bautizar con su nombre la puerta número 24 del estadio, un reconocimiento reservado a figuras inolvidables.

Más allá del fútbol, Lezcano encontró en Elche su hogar definitivo. Aquí formó una familia junto a Rosa Viveros y crió a sus tres hijos. Su fallecimiento deja un profundo sentimiento de pérdida entre quienes le admiraron en el terreno de juego y entre quienes lo disfrutaron como amigo, compañero o vecino.