Alineación titular del Elche CF en el pasado encuentro frente al Girona. Shootori

Elche CF: el recién ascendido que ha revolucionado LaLiga

Un equipo sin complejos, un Martínez Valero inexpugnable y un tridente en estado de gracia impulsan al conjunto de Sarabia tras poner fin a una mala racha en liga

Ismael Martínez

Ismael Martínez

Elche

Lunes, 8 de diciembre 2025, 11:13

El Elche CF está protagonizando uno de los relatos más sorprendentes de la temporada. Lo que comenzó como el regreso ilusionante de un recién ascendido se ha transformado en una irrupción poderosa en LaLiga, donde el conjunto franjiverde se ha consolidado como equipo revelación gracias a una propuesta valiente, dinámica y reconocible. Bajo la dirección de Éder Sarabia, el equipo ha evolucionado con personalidad hasta convertirse en uno de los conjuntos que mejor fútbol practica en el campeonato, combinando intensidad, orden y una clara vocación ofensiva.

Buena parte del éxito tiene nombre propio: el Martínez Valero, convertido en un auténtico fortín. El Elche no conoce la derrota en casa y ha sido capaz de competir (y puntuar) ante rivales de máxima exigencia. Ya sea imponiendo su ritmo, gestionando ventajas mínimas o igualando partidos de enorme dificultad, el equipo ha demostrado una madurez impropia de un recién ascendido. Cada encuentro en el templo franjiverde ha reforzado la sensación de que el bloque de Sarabia sabe muy bien quién es y qué quiere ser.

El impulso del equipo llega además en un momento clave. El Elche venía de una mala racha en liga, con apenas 3 puntos de los últimos 21, un tramo que sembró dudas pero que nunca alteró la identidad del bloque. La victoria ante el Girona y el pase copero en Quintanar del Rey han devuelto la confianza y han servido para reafirmar el modelo de juego que tanto ha calado en la afición. El rumbo vuelve a ser firme, el vestuario mantiene la convicción y el equipo parece preparado para retomar la dinámica que deslumbró en el primer mes de competición.

Los delanteros, clave del éxito

Otro de los pilares del éxito franjiverde es el excelente estado de forma de sus tres delanteros: Rafa Mir, André Silva y Álvaro Rodríguez. Entre los tres suman 12 goles, un registro sobresaliente para un recién ascendido y una garantía permanente de amenaza ofensiva.

Mir siendo en estos momentos el máximo goleador de los 3 con 6 dianas; André Silva se ha consolidado como un referente total, capaz de combinar, descargar y definir; y Álvaro Rodríguez se ha destapado como una pieza clave, aportando ese trabajo que se necesita de un delantero que sale desde el banquillo cuando el partido está complicado. Sarabia ha logrado que los tres encajen en un sistema flexible, donde cada uno encuentra su espacio y eleva el nivel competitivo del equipo.

Lo que está construyendo el Elche va más allá de los resultados. Es un equipo que cree en lo que juega, que no renuncia a su estilo y que ha logrado que su afición vuelva a ilusionarse con un proyecto que destila ambición y trabajo. El ascenso era el punto de partida; lo que está sucediendo ahora es la confirmación de que este Elche no ha venido solo a sobrevivir, sino a competir, crecer y sorprender.

