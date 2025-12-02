Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

El arcoíris este martes en Alicante, tras un chaparrón. AM

Un chaparrón fugaz deja el arcoíris sobre la ciudad Alicante

El fenómeno ha sorprendido tras un breve chubasco durante la tarde de este martes

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Martes, 2 de diciembre 2025, 17:45

Una breve pero intensa lluvia ha sorprendido este martes por la tarde a la ciudad de Alicante, dejando tras de sí un arcoíris completamente formado, nítido y visible sobre el mar.

El fenómeno apenas ha durado unos minutos y se ha colado entre las nubes que han cubierto la ciudad de Alicante desde primera hora de la tarde.

El arcoíris este martes en Alicante, tras un chaparrón. AM

El chaparrón, que solo ha descargado durante un corto intervalo, ha llegado acompañado de una ligera apertura entre nubes justo cuando el sol comenzaba a descender.

Esta combinación de sol y gotas en suspensión ha generado las condiciones perfectas para que el arcoíris apareciera con gran intensidad.

El arcoíris se ha podido apreciar desde zonas como la Explanada, el castillo de Santa Bárbara y el puerto de Alicante.

