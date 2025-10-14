King's College School Alicante celebra resultados históricos e inaugura nuevas instalaciones de Bachillerato

EXTRA Martes, 14 de octubre 2025, 15:21 Compartir

King's College School Alicante, parte del grupo Inspired Education en España, cerró el curso escolar 2024/25 con unos resultados académicos históricos que reflejan su firme compromiso con la excelencia educativa. Estos logros han situado al colegio como el mejor centro IB de la Comunidad Valenciana y de toda España, según el ranking de colegios IB del reconocido asesor educativo Education Advisers, tras escalar desde la 12.ª posición en 2024 hasta el 1.º puesto en tan solo un año.

La última promoción del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional (IBDP) alcanzó una media de 36 puntos, con un estudiante que obtuvo la calificación perfecta de 45. Estos resultados situaron al colegio en la octava posición de Europa. A ello se suman los excelentes logros de los estudiantes de IGCSE, que refuerzan todavía más la calidad académica del centro.

King's College School Alicante ofrece una educación británica completa desde los 2 hasta los 18 años, que combina una sólida formación académica con un enfoque que fomenta la autonomía, el pensamiento crítico y la creatividad. Además de los IGCSE y el IBDP, el colegio ha reintroducido con éxito el Bachillerato Británico (A Levels), ampliando así las oportunidades académicas para sus estudiantes.

Reconocido como «Outstanding» en todas las áreas por los inspectores de Penta International –entidad acreditada por el Gobierno Británico–, King's College School Alicante alcanzó la máxima calificación en todas las categorías de la inspección BSO. El informe destacó «el excelente progreso académico de los estudiantes» y «la calidad de las relaciones entre profesorado, estudiantes y familias». Asimismo, el sistema internacional Advanced Level Performance System (ALPS) sitúa al colegio en el 1% superior de centros a nivel mundial en progreso académico.

Más allá de los resultados, King's College School Alicante promueve una educación integral basada en valores, que une desarrollo académico y personal. El currículo se completa con deportes, música, artes y programas de responsabilidad social que fomentan el trabajo en equipo y el compromiso con la comunidad. La enseñanza bilingüe garantiza la fluidez en inglés y español, con la opción de otros idiomas y plena homologación dentro del sistema educativo español. Cada año, sus graduados acceden a universidades de prestigio como Oxford, Cambridge, UCL, ESADE, además de instituciones internacionales en Estados Unidos y Europa.

Este inicio de curso llega acompañado de nuevas instalaciones para Bachillerato, con espacios diseñados para el estudio, la convivencia y el liderazgo, así como cuatro aulas adicionales que amplían la oferta educativa. Esta inversión reafirma el compromiso del colegio con proporcionar a sus alumnos un entorno inspirador en el que aprender, colaborar y liderar.

El director ejecutivo de King's College School Alicante, Simon Wicks, subraya: «Nuestro lema, aspira siempre a ser la mejor versión de ti mismo, es una realidad que se vive en cada clase y en cada alumno. Los resultados del curso pasado son fruto del trabajo riguroso, del apoyo de las familias y de una comunidad que cree en el potencial de cada estudiante. Con los nuevos espacios de Bachillerato, afrontamos este curso con ilusión y con un firme compromiso con la excelencia».

Con el cierre del curso 2024/25 y el prometedor inicio del 2025/26, King's College School Alicante refuerza su liderazgo en la educación internacional en la Comunidad Valenciana, en España y a nivel global, combinando excelencia académica con el desarrollo integral de sus alumnos y preparándolos para los retos de un futuro globalizado.